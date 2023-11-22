Тисячі людей ризикують заразитися небезпечними інфекціями через неправильне використання туалетного паперу

Щорічно тисячі людей гине від інфекції

Дослідження показують, що на руках людей, які використовують біде, було в 10 разів менше шкідливих бактерій, ніж ті, хто продовжує використовувати папір. Вона робить людей уразливими для потенційно смертельної інфекції C. difficile - мікроба, що викликає діарею та запальні захворювання кишечника.

І це не просто припущення вчених, є дані, що щорічно цією інфекцією заражається близько 500 тисяч американців, і близько 15 тисяч із них помирає. Варто зазначити, що дві третини - це випадки, пов'язані з будинками для людей похилого віку.

За словами доктора Евана Гольдштейна, ректального хірурга з Нью-Йорка, використання біде набагато ефективніше у боротьбі з інфекцією, ніж папір. Він стверджує, що виробники паперу зробили все, щоб переконати, що вона гігієнічна та безпечна.

Що не так із туалетним папером

Проте є експерти, які стверджують, що проблема не в самому туалетному папері, а про те, як її більшість людей використовує.

Неправильний тип туалетного паперу та неправильне витирання можуть призвести до подразнення, геморою та навіть потенційно смертельним інфекціям.

По-перше, одношаровий туалетний папір грубіше впливає на шкіру, ніж дорожчі сорти та може викликати відкриті рани, збільшуючи ризик зараження.

Доктор Тріша Пасрича, гастроентеролог із Массачусетської лікарні в Бостоні, каже, що одношаровий папір дуже тонкий, тому для використання його знадобиться більше. Неодноразове тертя цим грубим папером може призвести до неприємного сверблячки в задньому проході.

Вибілений туалетний папір також не дуже безпечний, і він може викликати дискомфорт. В одному з досліджень брала участь жінка, у якої протягом чотирьох років спостерігалося роздратування вульви - зовнішньої частини статевих органів, через які їй було важко ходити. Коли вона поїхала до Європи та почала використовувати небілений туалетний папір, її стан покращився.

Експерти рекомендують використовувати міцний, м'який туалетний папір. Але це ще не все. Має значення, як саме ви підтираєтеся.

Лікар Пасрича рекомендує не витирати папером, а промокати, у тому числі й задній прохід. Протирання може виявитися грубим для шкіри та ніжних тканин під поверхнею, що веде до геморою, здуття вен у прямій кишці та іноді – до кровотечі.

"Хоча анальну область слід очищати після кожної дефекації, це очищення має бути обережним. Агресивне тертя і чистка, особливо з милом або іншими засобами для шкіри, що очищають, можуть викликати подразнення шкіри та анальний свербіж", - кажуть лікарі Гарвардської медичної школи.

Як мають витиратися жінки

Для жінок дуже важливим є витирання спереду назад. Це пов'язано з тим, що в іншому випадку фекальні бактерії можуть потрапити в уретру, канал, через який сеча виходить з організму, викликаючи інфекцію сечовивідних шляхів.

Національні інститути охорони здоров'я вважають, що протирання у правильному напрямку є одним зі способів для жінок уникнути інфекції сечовивідних шляхів.

"Будь-який рух, який починається ближче до прямої кишки, а потім наближається до області отвору сечового міхура, буде переміщати потенційно небезпечні бактерії ближче до сечового міхура і сечовивідних шляхів", - пояснюють медики.

Такі інфекції викликають особливу тривогу у жінок, оскільки їх уретра коротша за чоловічу, що полегшує проникнення бактерій у сечовий міхур. На момент досягнення 24-річного віку майже кожна третя жінка переносить хоча б одну ІСВШ, яка потребує лікування антибіотиками. А майже половина хоч раз стикається з такою інфекцією за своє життя.