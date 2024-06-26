Тису можно переплыть онлайн. На iPhone вышла игра для уклонистов: реакция пограничников

В App Store теперь доступна мобильная игра, где вам предстоит преодолеть реку Тису и помочь персонажу попасть на другой берег.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт магазина приложений App Store.
Tysa - это мобильная игра для iPhone, где вы соревнуетесь с другими игроками в количестве пересечений реки Тиса. Ваша задача состоит в том, чтобы постараться переплыть реку Тиса как можно больше раз, чем ваши соперники.
Игра предлагает простой и понятный геймплей, который не отпустит вас ни на минуту. Также в Tysa присутствует множество ярких скинов, которые сделают вашего персонажа уникальным.
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Государственная пограничная служба прокомментировала появление этого приложения, отметив, что играть в игры - это нормально, но переплывать Тису - недопустимо.
Переплыв пограничной реки Тисы является одним из способов незаконного пересечения украинской границы, которым пользуются, в том числе, уклоняющиеся от военной службы. В мае пограничники сообщили, что с начала полномасштабной войны 34 человека погибли в Тисе, пытаясь пересечь украинско-румынскую границу.
Река Тиса (фото: Otdyhaem)
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