Тищенко зірвав виліт рейсу літака з Києва: знімав відео на злітній смузі

"Виліт з Ужгорода до Києва затримали, оскільки Коля Тищенко знімав відео з кількох дублів. Мали вилетіти о 9: 30. Зараз вже 9:37, а літак навіть не поїхав по руліжній смузі", - повідомив Глагола.

Він додав, що Микола Тищенко під'їхав до літака не з усіма пасажирами, а окремо, на автомобілі Державної прикордонної служби. За словами журналіста, автомобіль чекав, поки нардеп зніме своє відео, а тільки після цього поїхав.

"Цікаво, скільки така послуга коштує у прикордонників? І чи всі її можуть замовити?"- поцікавився Глагола.

Пізніше він повідомив, що Микола Тищенко закінчив відеозйомку і зайшов на борт літак, останнім. Тільки після цього літак почав готуватися до зльоту.

У коментарях до посту журналіста користувачі висміяли поведінку народного депутата.