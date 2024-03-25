Тина Кароль запустила авторский проект: в чем его особенность

Тина Кароль запустила авторский песенный проект

Украинская поп-дива, чей голос узнаваем, решила впервые за все годы своей успешной карьеры запустить собственный песенный проект. Он называется "Дом звукозаписи".

"Это название отражает не только сущность музыкального перформанса, ожидающего зрителя, но и является аллюзией к самому месту, где будут проходить съемки: это легендарный Дом звукозаписи Украинского радио, в котором более 50 лет записывались знаковые украинские песни", - описывает свое шоу Кароль.

Моменты съемки шоу "Студия звукозаписи" (фото: instagram.com/tina_karol)

Миссия проекта - пополнять музыкальный каталог Украины и придавать новую жизнь песням, которые не справедливо забыты. Это современное прочтение форматных вокальных шоу, но созданное специально для YouTube-аудитории.

А также целью каждого выпуска является исследовать историю избранной песни и записать свою версию вживую из первого дубля. Сделать это с лучшими музыкантами страны в стенах легендарного звукозаписывающего Дома Украинского радио.

"Сегодня с гордостью могу поделиться новостью о запуске моего авторского проекта на YouTube, получившего символическое название "Дом звукозаписи", - говорит Тина.

Моменты съемки шоу "Студия звукозаписи" (фото: instagram.com/tina_karol)

"Каждый выпуск - новый герой, с которым я встречаюсь, чтобы создать уникальный музыкальный перформанс и вместе исследовать историю избранной для него композиции. Верю, что вместе мы сможем обогатить наше музыкальное пространство песнями, которые точно должны быть в вашем", - продолжает описание своего шоу певица.

Первой гостьей шоу "Дом звукозаписи" стала подруга Кароль и фронтвумэн группы The Hardkiss Юлия Санина.