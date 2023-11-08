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Тина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа. Так стоит новый iPhone

Среда 08 ноября 2023 12:39
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Тина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа. Так стоит новый iPhone Тина Кароль показала дорогое платье в клипе (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Юлия Любченко

Тина Кароль умеет поражать публику, ведь иногда ее поступки непредсказуемы, неожиданны и даже шокируют. Также наряды звезды всегда производят впечатление.

О том, какое платье Кароль выбрала для клипа "Не святые" и его заоблачную стоимость, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на пост поклонницы артистки в Instagram и Instagram-страницы бренда.

Кароль выбрала очень дорогое платье для клипа "Не святые"

Певица любит надевать изысканные вещи, демонстрирующие ее уровень. Она любит классику, это платья, юбки, костюмы. Стиль Тины очень элегантный и женственный, что выделяет ее среди других артисток.

Правда, в последнее время женщина стала удивлять ценителей своего творчества откровенными нарядами.

Например, для съемок последнего клипа "Не святые" поп-дива выбрала "маленькое черное платье", как говорила Коко Шанель. Но непростое, а достаточно дорогое и демонстрирующее ее сексуальность.

Тина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа. Так стоит новый iPhoneТина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа. Так стоит новый iPhoneТина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа. Так стоит новый iPhoneТина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа. Так стоит новый iPhoneТина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа. Так стоит новый iPhone

Платье Тины Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Платье Тины принадлежит британскому бренду Nensi Dojaka. Платья от этого дизайнера носят: Белла Хадид, Зендая, Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, Анна Тейлор Джой и другие голливудские звезды.

Бренд не из простых. И стоимость такого платья, которое выбрала украинская певица, составляет 68 тысяч 550 гривен.

Тина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа. Так стоит новый iPhone

Скриншот

Конечно, на исполнительнице это маленькое асимметричное платье выглядит безупречно и подчеркивает все прелести Кароль. К тому же прекрасно вписывается в концепцию клипа.

Это далеко не первая дорогая вещь в гардеробе артистки. У нее много брендовых, стильных дорогих платьев и костюмов, в которых она выходила в свет. Но все они являются сценическими образами, то есть, сама женщина на них деньги не тратит.

В основном это бартеры. Если вспомнить ее слова в выпуске Николаса Кармы, то брендовую одежду Тина себе уже самостоятельно не покупала давно, а все, что она имеет только благодаря рекламным коллаборациям с мировыми и украинскими брендами и сотрудничество с самими дизайнерами напрямую.

Тина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа. Так стоит новый iPhone

Тина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа. Так стоит новый iPhoneТина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа. Так стоит новый iPhoneТина Кароль шокировала ценой платья, которое выбрала для нового клипа. Так стоит новый iPhone

Стоимость платья Кароль в клипе "Не святые" (фото: instagram.com/nensidojaka)

Раньше мы рассказывали о том, что Николас Карма рассекретил стоимость лука Тины Кароль.

Также читайте наш материал о том, как Тина Кароль в откровенном платье заводит "мокрыми" фото.

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