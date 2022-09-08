Тимошенко на YouTube розповідатиме, що ухвалює Рада за зачиненими дверима

За її словами, приводом для цього стало нещодавнє рішення депутатів від "Слуги народу" та колишньої ОПЗЖ заборонити трансляцію засідань українського парламенту.

Вказаною постановою, на переконання Тимошенко, парламентарі утаємничили від суспільства роботу найвищого представницького органу країни.

"Це неправильне рішення. Це посягання на свободу слова. Адже сьогодні у Верховній раді ухвалюються дуже важливі для життя України рішення: як позитивні, потрібні країні, армії, людям, так і, на жаль, не дуже позитивні. Але люди це все мусять знати", - додає Тимошенко.

За її словами, відеоматеріали засідань українського парламенту можна транслювати не наживо, адже це питання безпеки, а публікувати в записі на телеканалі "Рада". До прикладу Тимошенко поінформувала про проголосовані Верховною радою зміни, якими розпочався процес корпоратизації та приватизації лісового господарства. Про такі неоднозначні рішення людям варто було б знати, проте через ухвалену постанову їх позбавили цієї можливості, додає Тимошенко.

"Відкритість роботи парламенту - надважлива. Тому я вирішила в якості парламентського контролю після кожного засідання розповідати вам, які рішення ухвалює парламент для того, щоб ви були обізнані, що відбувається під час війни", - резюмувала Тимошенко.

Перше відео з циклу "А що там в Раді?" вже на Youtube-каналі Тимошенко.