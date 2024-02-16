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Тимофей из Донетчины, прошедший реабилитацию от Фонда Ахметова, посетил матч "Шахтера" в Гамбурге

Тимофей из Донетчины, прошедший реабилитацию от Фонда Ахметова, посетил матч "Шахтера" в Гамбурге (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Тимофею 14 лет. Он - подопечный проекта "Ринат Ахметов - Детям. Реабилитация раненых детей". После тяжелого ранения и травм парень прошел курс восстановления, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

На днях подросток посетил матч между футбольными клубами "Шахтер" и "Марсель", который состоялся в Гамбурге: осуществить мечту Тимофея помог Фонд, организовав эту поездку.

В марте 2022 года во двор поселка, где жили Тимофей и его мама, попала ракета. Парень получил тяжелые ранения головы, тела, конечностей, потерял два пальца на руке. Он прошел длительное лечение, имеет инвалидность.

Фонд Рината Ахметова приобщился к помощи подростку. Курс реабилитации Тимофей прошел в 2023 году.

В Германии он и его мама Екатерина встретились с капитаном команды Тарасом Степаненко, посетили предматчевую пресс-конференцию, тренировку и непосредственно игру. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко присоединился к встрече с Тимофеем и подарил ему свой автограф на фирменной футболке "Шахтера".

Фонд приглашает на реабилитацию детей до 18 лет, получивших физические травмы или ранения в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Курс проходит в санатории на Закарпатье. Там дети в сопровождении одного из родственников восстанавливаются под наблюдением квалифицированных специалистов.

Проведено уже 149 успешных курсов. Оставить заявку можно по ссылке https://forms.gle/E5QkJ5SLSPsSrMEU6

За 18 лет по программе поддержку получили более 5 млн детей Украины.

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