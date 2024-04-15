Только этим знакам Зодиака повезет уже в мае. Конец весны подарит им счастье

Скорпион

Близнецы

Вам стоит отпустить все обиды и попытаться по-новому расставить свои приоритеты. И если вы все сделаете правильно, то май подарит вам огромнейшее счастье. Позвольте чудесам изменить вашу жизнь, не отказывайтесь от новых знакомств и прислушивайтесь к знакам свыше.

Козерог

В мае вам придется забыть о шаблонах и примитивном мышлении. Пришло время дать волю своим талантам. Вы сможете добиться грандиозного успеха, если перестанете бояться и слушать мнение людей, которые мешают вам двигаться вперед. Доверьтесь судьбе, вы уже в шаге от прорыва.

Лев

Конец весны для вас будет радостным. Вы сможете испытать долгожданное облегчение, когда поймете, что все ваши проблемы останутся в прошлом. Будьте готовы к неожиданным предложениям, они коснутся не только вашей карьеры, а также еще и личной жизни. Однако берегите здоровье.