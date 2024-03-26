RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Только эти знаки Зодиака встретят свою судьбу уже на днях

Кому повезет до конца недели (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Поліна Кузенко

До конца этой недели представители четырех знаков Зодиака найдут свое счастье. Их ждет судьбоносное знакомство, а также им уготованы романтические приключения.

Каким знакам Зодиака повезет в любви уже на днях, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrofame.

Стрелец

Вас ждет захватывающее приключение, наполненное волнением и оптимизмом. Будьте спонтанными и не отказывайтесь от возможностей получить новые ощущения. Любовь наконец-то придет в ваше сердце, готовьтесь к тому, что рядом с вами скоро появится по-настоящему ваш человек. 

Рак

В ближайшие дни вы насладитесь теплыми и приятными эмоциями. Вы сможете построить отношения, которые подарят лишь счастье и радость. Не забывайте заботиться о своей второй половинке и не подрывайте доверие, будьте честными и сразу говорите обо всем, что вас тревожит.

Овен

Вас ждут страстные и очень насыщенные приключения. Возможно, у вас будет возможность закрутить роман. Однако если страсти будет слишком много, вы можете быстро утомиться. Не торопите события, пусть все будет постепенно.

Телец

Вы сможете забыть о неудачах, скандалах и недоверии. Вы можете встретить свою судьбу и начать новые отношения. Если у вас уже есть вторая половинка, она вас приятно удивит. Эта неделя подарит вам немало приятных событий.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака самые добрые.

Кроме этого, недавно стало известно, какие знаки Зодиака начнут новую жизнь.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп