Только эти знаки Зодиака начнут все с чистого листа. Кому ждать подарков от Вселенной

Весы

Ваша жизнь станет по-настоящему счастливой. Громкие победы и большие свершения подарят вам веру в свои силы. Вы получите все, чего заслуживаете. Доверьтесь волне перемен.

Рак

Трудным временам пришел конец. Вы сможете начать жизнь именно так, как вы этого хотели. Отбросьте страхи и опасения, если вы заслуживаете награды и точно знаете, что приложили максимум усилий, то ждите сюрпризов от Вселенной.

Дева

Прислушивайтесь к своим идеям. Интуиция и ваше "шестое чувство" приведут вас к успеху. В ближайшее время вы поймете, что Вселенная на вашей стороне, встречайте чудеса.

Овен

Если вы боитесь перемен и не готовы к чему-то новому, постарайтесь преодолеть свои страхи. Вам нужно настроиться и решиться. Ваша жизнь может уже очень скоро изменится, решитесь сделать этот шаг вперед.

Лев

Вы получите немало новых возможностей. Вселенная решила подбросить вам немало поводов для счастья. Не бойтесь принять свои чувства и действуйте так, как вы хотите. Слушайте только себя.