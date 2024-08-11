RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Только эти знаки Зодиака получат щедрую награду от Вселенной. Кто возродится из пепла

Каким знакам Зодиака улыбнется удача (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже в воскресенье, 11 августа, представители четырех знаков Зодиака смогут получить щедрую награду от Вселенной. И если они правильно распорядятся своим шансом на счастье, все кардинально изменится.

Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Стрелец

Уже 11 августа вы сможете получить то, чего хотели. Скорее всего, Вселенная решила исполнить ваши желания, но не все. Примите сюрпризы и не забывайте о добрых поступках, вам стоит направить всю свою энергию в позитивное русло.

Близнецы

В воскресенье вы сможете кардинально изменить свою жизнь. Возможно, это коснется и вашей карьеры. Если вы давно хотели себя проявить, Вселенная подарит вам такой шанс. Занимайтесь творчеством и сделайте все, чтобы стать счастливее.

Козерог

В этот день вы можете сильно удивиться. Все дело в том, что Вселенная не всегда дает то, что мы хотим. Иногда она дарит неожиданные события, которые приводят к фантастическим результатам. И в воскресенье вы сможете возродиться из пепла, не упустите эту возможность.

Телец

11 августа вы получите особый знак. Скорее всего, это будет каким-то прозрением, благодаря которому вы добьетесь желаемого. Вселенная решила щедро вас наградить за все страдания. Наслаждайтесь, у вас начинается полоса счастья и везения.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология