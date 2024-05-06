Только эти знаки начнут новую жизнь и возродятся из пепла

Представители трех знаков Зодиака получат шанс начать новую жизнь. Звезды сулят им глобальную перезагрузку, процесс был запущен еще 5 мая. И теперь им стоит готовиться к возрождению из пепла.

Какие знаки Зодиака смогут начать все с чистого листа, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World .

Рак

Вас ждет невероятное путешествие, однако оно будет энергетическим. Вы сможете поближе с собой познакомиться и научитесь лучше понимать, чего хотите от этой жизни. И это даст возможность начать все заново, без проблем и сомнений.

Прислушивайтесь к своей интуиции и не берите во внимание "вредные советы", которые могут озвучить люди, пытающиеся казаться вашими друзьями. Вы найдете правильный путь и возродитесь из пепла, словно тот самый феникс.

Весы

Уже сейчас вы можете осознать, что вам нужен баланс. И найти гармонию, которая даст необходимые силы для начала новой жизни, вам поможет внимательность. Обязательно оценивайте ситуации со всех сторон, будьте справедливыми.

Вскоре вы поймете, что компромиссы куда лучше всех конфликтов. Наведите порядок в своем пространстве и не позволяйте кому-то расшатать равновесие, которое вы отыщите.

Козерог

Ваши амбиции наконец-то найдут возможность проявиться. Дайте им волю, не бойтесь успеха и не отпугивайте свое же счастье. Нерешительность и сомнения стоит отбросить.

Вы сможете начать новую жизнь, наполненную радостью и позитивом. Важно лишь сосредоточиться на желаемом и упорно идти к цели. Верьте в себя, это очень важно.