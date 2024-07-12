Не только "Сияние": 5 фильмов с Шелли Дюваль, которые вам стоит посмотреть

Попай

Мюзикл Роберта Олтмэна, основанный на популярном мультперсонаже. В нем Робин Уильямс играет моряка Попая, приезжающего в живописный городок Свитхевен, где влюбляется в красавицу Олив Ойл. Именно ее и играет Шелли Дюваль.

Их счастью мешает лукавый Блуто, который тоже стремится завоевать сердце Олив. Фильм пестрит музыкальными номерами, комедийными моментами и визуальной эксцентричностью.

Форрест Гиллз

Психологический триллер с ужасными элементами, где главный герой Рико (Чико Мендес), переживший травму головы во время кемпинга в горах Катскилл, начинает страдать от ужасных кошмаров, превращающих его жизнь в будто страшный сон.

Образ "Мамы" от Шелли Дюваль - это мастер-класс по актерскому мастерству, который привносит глубину и сложность в характер. Этот фильм отмечает возвращение Дюваль на киноэкран после 20-летнего перерыва, а ее игра является щемящим напоминанием о ее невероятном таланте.

Энни Холл

Романтическая комедия Вуди Аллена рассказывает историю отношений между Энни Холл (Дайан Китон), невротической певицей и стендап-комиком Элвином "Элом" Дэвисом (Вуди Аллен). Шелли сыграла в картине небольшую эксцентричную роль девушки Пэм.

Фильм не имеет четкой линейной структуры, вместо этого разворачивается через серию флешбеков и рефлексий. Фильм известен своими остроумными диалогами, меткими наблюдениями за человеческим поведением и уникальным стилем режиссуры Вуди Аллена.

Сияние

В ледяном плену гостиницы "Оверлук" писатель Джек Торренс, пытаясь закончить роман, становится одержим его зловещей историей и призраками. Жена Венди и сын Дэнни становятся заложниками его безумия, борясь за выживание в этой ловушке ужаса. Шелли Дюваль мастерски воплощает образ матери, которая с ужасом борется за свою жизнь и жизнь своего ребенка.

Роксана

Романтическая комедия Фредда Гейнса, где руководитель местной пожарной службы с "особым" видом влюбляется в красавицу Роксанну. При попытке покорить девушку он переживает трудности, теряя веру в себя.

Герою придется посмотреть глаза своим страхам и бороться с новыми препятствиями. Дюваль играет эпизодическую роль девушки Дикси в кафе.

Что известно о Шелли Дюваль



Родилась актриса в Форт-Ворте, Техас. Дюваль с раннего возраста проявляла склонность к творчеству. Ее дебют на экране состоялся в 1970 году, а уже через несколько лет она сотрудничала с выдающимся режиссером Робертом Олтмэном.

Ее ранние работы показали актерское дарование Шелли и его умение органично вписываться в разнообразные образы.

Роль Венди Торренс в психологическом триллере "Сияние" Стэнли Кубрика, несомненно, стала одной из самых известных в карьере Дюваль.

Ее искусное изображение женщины, постепенно теряющей разум под влиянием ужасающих событий в отеле "Оверлук", поразило зрителей и критиков, навсегда врезавшись в память.

После "Сияния" Дюваль появлялась в кино не так часто, делая перерывы из-за проблем со здоровьем. Стэнли Кубрик, известный своими жесткими методами работы, заставлял Шелли многократно повторять сцены, что привело к истощению и эмоциональным срывам. Этот опыт, вероятно, усугубил ее тревогу и депрессию.

Ее публичные выступления становились все более редкими, а некоторые поклонники выражали обеспокоенность ее психическим состоянием.

В возрасте 75 лет актриса покинула этот мир из-за осложнений диабета.