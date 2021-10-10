У TikTok запущений новий смертельно небезпечний челендж: лікарі б'ють на сполох

У TikTok набирає популярність новий тренд, який є небезпечним для здоров'я і може привести до смерті. Йдеться про ковтання цілої ложки порошкового енергетика перед тренуваннями, що нібито вдвічі підвищує ефект препарату. Такі ролики в мережі зараз збирають мільйони "лайків", що спонукає підлітків долучатися до челенджу, через що медики стали бити на сполох.

Моду на dry scooping ("суха ложка") заклали в соцмережі спортсмени-аматори, які перед тренуваннями в залах і вдома ковтають протеїновий порошок без попереднього змішування його з рідиною. Неправдиво також розганяється твердження, що подібний спосіб рекомендують самі виробники препаратів.

Лікарі застерігають від популярного, але "потенційно смертельного" челенджу в TikTok і попереджають, що це може призвести до задухи, пневмонії, серцево-судинного розладу та інших проблем, а також може мати летальний результат.

Нове дослідження показало, що демонстрації відеороликів в додатку, у якого мільйони користувачів-підлітків, зібрали понад 8,2 мільйона "лайків".

Але не тільки діти підпадають під вплив небезпечного тренду - нещодавно одна 20-річна жінка з Флориди в соцмережах розповіла, що вжила порошковий енергетик всуху, після чого у неї стався серцевий напад.

Челендж dry scooping дуже небезпечний (фото: скрін TikTok / briannakaylynn)

При dry scooping людина кладе в рот ложку нерозбавленого порошку, іноді після робить кілька ковтків води або іншої рідини. Насправді зазвичай такий продукт продається у вигляді порошку і призначений для змішування з водою і вживання у вигляді напою.

На відеороликах в TikTok ж можна зустріти розповіді про змішування порошку перед тренуванням з такими речовинами, як енергетичні напої та алкоголь. Насправді все це категорично забороняється робити.