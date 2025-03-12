TikTok вводит новые меры безопасности для детей: о чем речь

Какие функции для подростков появились в приложении

В рамках обновления Family Pairing родители смогут ограничивать время использования TikTok, просматривать списки подписок и заблокированных пользователей своих подростков, а также получать уведомления, если их ребенок пожалуется на видео.

Одной из ключевых функций стала "Время вне сети", позволяющая родителям блокировать доступ к TikTok в определенные часы - например, во время учебы, семейного времени, ночью или на выходных. При необходимости подросток может запросить дополнительное время, но решение остается за родителями.

Родители теперь смогут просматривать подписки, подписчиков, а также список заблокированных пользователей (фото: TikTok)

Еще одно нововведение - "режим расслабления". Если подросток до 16 лет заходит в TikTok после 22:00, его лента будет скрыта, а на экране появится сообщение с расслабляющей музыкой, призывающее отложить телефон и отдохнуть.

Если пользователь проигнорирует уведомление, приложение повторно напомнит ему о необходимости отключиться. В ближайшее время TikTok планирует добавить к этой функции упражнения по медитации.

Кроме того, компания вернет STEM-ленту (раздел с контентом по науке и технологиям) для подростков, которые ранее ее отключили.

После 22:00 в ленте будет звучать расслабляющая музыка (фото: TikTok)

TikTok продолжает вводить новые меры безопасности для подростков, поскольку платформа сталкивается с давлением со стороны законодателей. В последние годы компания неоднократно подвергалась критике из-за потенциального вреда, который соцсети могут наносить молодым пользователям.

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