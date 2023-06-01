Бежать в укрытие или остаться дома во время ракетного удара. Эксперт расставил все точки над "і"

Где лучше прятаться во время обстрелов баллистическими ракетами

"Я уже больше года занимаюсь вопросом укрытий и хранилищ в рамках общественной организации "Ренессанс", которую возглавляю. У нас десятки специалистов, мы пишем для Минрегиона государственные строительные нормы, вместе с ГСЧС работает рабочая группа. С декабря было проведено около 40 встреч", - расксазал Виктор.

По его словам, он придерживается системы первичных укрытий, когда в жилом и общественном объекте находятся люди, которым никуда не нужно бежать.

"Израильский опыт свидетельствует о том, что нужно иметь безопасное пространство там, где ты живешь. Бежать к укрытию, как показала сегодняшняя практика, – опасно. Мы говорим об этом больше года", - уточнил он.

Почему в Украине нет настоящих бомбоубежищ

Виктор Глеба объясняет, что бомбоубежища в понимании большинства украинцев являются просто укрытиями.

"Время прилета – от 6-10 секунд до 10 минут (например, баллистических ракет после сигнала воздушной тревоги – ред.), поэтому говорить, что всем нужно бежать к укрытию – нет смысла. Такой печальный вывод после обследования укрытий в Киеве. Украина оказалась не готова к войне", - сообщил эксперт.

Архитектор отметил, что первые полгода после полномасштабного вторжения россиян власти применяли непрофессиональный сленг.

"В Украине нет бомбоубежищ, их нет. Их и не было. Были укрытия и хранилища противорадиационные. Два типа. Они предназначены для людей, связанных с военно-промышленным комплексом, для руководства государства. Укрытия были предусмотрены для 10%, из них не все в надлежащем состоянии", - рассказывает Глеба.