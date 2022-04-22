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Тік-ток війська Кадирова знову зганьбилися. Цього разу з мінометом і "мотузочкою"

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П'ятниця 22 квітня 2022 14:48
Тік-ток війська Кадирова знову зганьбилися. Цього разу з мінометом і "мотузочкою" Колаж РБК-Україна: кадирівці знову зганьбилися
Автор: Світлана Мащенко

Тік-ток війська Рамзана Кадирова не припиняють ганьбитися. Цього разу "профі" показали справжній "клас" з мінометом.

Відповідне відео з'явилося нещодавно в мережі.

"Тік-ток" війська дондона Кадирова настільки тупі, що для зняття чергового ролика російські раби заряджають їм міномет і показують де смикнути за мотузочку", - підписані кадри.

На опублікованому відео - воїн-кадировець хоче вистрілити з міномета. Йому на місці проводять інструктаж. Один солдат закладає ракету, другий дає кадирівцю мотузку, і показує звідки чекати сигналу стріляти.

Після чого задоволений кадировець смикає за мотузочку.

Зазначимо, що міномет розташований посеред населеного пункту. Куди полетіла ракета, чи постраждав хтось - невідомо.

Раніше ми писали, як тік-ток війська Рамзана Кадирова "воюють" в Україні. Всі проколи і постановки "піхотинців" Путіна.

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