Тік-ток війська Кадирова знову зганьбилися. Цього разу з мінометом і "мотузочкою"
Тік-ток війська Рамзана Кадирова не припиняють ганьбитися. Цього разу "профі" показали справжній "клас" з мінометом.
Відповідне відео з'явилося нещодавно в мережі.
"Тік-ток" війська дондона Кадирова настільки тупі, що для зняття чергового ролика російські раби заряджають їм міномет і показують де смикнути за мотузочку", - підписані кадри.
На опублікованому відео - воїн-кадировець хоче вистрілити з міномета. Йому на місці проводять інструктаж. Один солдат закладає ракету, другий дає кадирівцю мотузку, і показує звідки чекати сигналу стріляти.
Після чого задоволений кадировець смикає за мотузочку.
Зазначимо, що міномет розташований посеред населеного пункту. Куди полетіла ракета, чи постраждав хтось - невідомо.
Раніше ми писали, як тік-ток війська Рамзана Кадирова "воюють" в Україні. Всі проколи і постановки "піхотинців" Путіна.