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Тик-ток войска Кадырова снова опозорились. В этот раз с минометом и "веревочкой"

Новина українською →
Пятница 22 апреля 2022 14:48
Тик-ток войска Кадырова снова опозорились. В этот раз с минометом и "веревочкой" Коллаж РБК-Украина: Кадыровцы снова опозорились
Автор: Светлана Мащенко

Тик-ток войска Рамзана Кадырова не прекращают позориться. В этот раз "профи" показали настоящий "класс" с минометом.

Соответствующее видео появилось недавно в сети.

"Тик-ток" войска дондона Кадырова настолько тупые, что для снятия очередного ролика русские рабы заряжают им миномет и показывают где дернуть за веревочку", - подписаны кадры.

На опубликованном видео - воин-кадыровец хочет выстрелить из миномета. Ему на месте проводят инструктаж. Один солдат закладывает ракету, второй дает кадыровцу веревку, и показывает откуда ждать сигнала "Пли".

После чего довольный кадыровец дергает за веревочку.

Отметим, что миномет расположен посреди населенного пункта. Куда полетела ракета, пострадал ли кто-то - неизвестно.

Ранее мы писали, как тик-ток войска Рамзана Кадырова "воюют" в Украине. Все проколы и постановки "пехотинцев" Путина.

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