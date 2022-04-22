Тик-ток войска Кадырова снова опозорились. В этот раз с минометом и "веревочкой"
Тик-ток войска Рамзана Кадырова не прекращают позориться. В этот раз "профи" показали настоящий "класс" с минометом.
Соответствующее видео появилось недавно в сети.
"Тик-ток" войска дондона Кадырова настолько тупые, что для снятия очередного ролика русские рабы заряжают им миномет и показывают где дернуть за веревочку", - подписаны кадры.
На опубликованном видео - воин-кадыровец хочет выстрелить из миномета. Ему на месте проводят инструктаж. Один солдат закладывает ракету, второй дает кадыровцу веревку, и показывает откуда ждать сигнала "Пли".
После чего довольный кадыровец дергает за веревочку.
Отметим, что миномет расположен посреди населенного пункта. Куда полетела ракета, пострадал ли кто-то - неизвестно.
Ранее мы писали, как тик-ток войска Рамзана Кадырова "воюют" в Украине. Все проколы и постановки "пехотинцев" Путина.