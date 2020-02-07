Тихий вбивця: медики назвали небезпечні симптоми підвищеного тиску

Підвищений артеріальний тиск може привести до таких серйозних наслідків, як інфаркт або інсульт. Проте багато пацієнтів навіть не підозрюють, що у них є проблеми з тиском. Часто це виявляється вже тоді, коли людина потрапляє в лікарню швидкої допомоги.

Як розповів кардіолог з відділення Київської міської клінічної лікарні № 8 Олександр Яремчук у коментарі для видання "Факти", організм вміє приховувати перші ознаки підвищеного тиску.

"Днями до нас поступила у відділення пацієнтка, у якої не було ніяких симптомів, але тиск 210 на 120 міліметрів ртутного стовпа. На щастя, жінка знала, що у неї гіпертонія, регулярно вимірювала тиск. Але більшість гіпертоніків не здогадуються про своє захворювання. До того ж є прихований період, коли тиск підвищений, а організм включає механізми регуляції, щоб не виникали головний біль, запаморочення", - пояснив Яремчук.

Він додав, що тиск 130-140 на 85-90 вважається підвищеним, але нормальним, при якому лікарі не призначають лікування. Однак якщо такий тиск виникає часто, то це привід насторожитися та оцінити ризики.

Кардіолог рекомендує в таких ситуаціях поміняти раціон харчування, обмежити кількість солі, тому, що іони натрію, потрапивши в стінки судин, підвищують їх чутливість до звуження, відмовитися від паління, обмежити споживання алкоголю і більше рухатися. Також на тиск, за словами Яремчука, погано впливає нічна робота і постійний недосип.

"Гіпертонію називають тихим убивцею. Не так важливі симптоми та навіть цифра підвищеного тиску, як його ускладнення. В першу чергу уражаються органи-мішені: крім судин, це головний мозок, серце, нирки, очі. Якщо при підвищеному тиску не лікуватися, можуть виникнути інсульт та інші порушення мозкового кровообігу, інфаркт і серцева недостатність, крововиливи в сітківку, хронічна ниркова недостатність. Тому лікування спрямоване на те, щоб не допустити ускладнень", - розповів кардіолог.

Він зазначив, що пацієнти повинні акуратно приймати призначені препарати, регулярно вимірювати тиск і стежити за харчуванням.

Також Яремчук повідомив, що гіпертонічні кризи найчастіше трапляються у період з осені до ранньої весни, через те, що в цей час тиск складніше нормалізувати. При поєднанні з цукровим діабетом або ішемічною хворобою серця гіпертонія протікає особливо важко.