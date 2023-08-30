"Ты не человек, ты - украинка". В Польше мужчина набросился на женщину и ее детей из-за мячика

Как сообщается на Yavp.pl, гражданка Украины и ее несовершеннолетние дети отдыхали в парке. Дети играли небольшим пляжным мячиком. В какой-то момент к ним подбежала собака и мяч случайно попал в животное.

Удар был легким, но к женщине сразу же подошел хозяин собаки и начал ее обижать. Украинка быстро извинилась за то, что дети попали мячиком по собаке.

Однако это не помогло, и агрессивный мужчина продолжил ее обзывать, а потом сказал возвращаться в Украину - все это он говорил с использованием нецензурных слов.

Часть диалога удалось записать на видео и среди фраз, которые сказал мужчина украинке, можно услышать:

"Мой пес - это ворота? То может извинишься, идиотка й**ана?"

"Ты не человек, ты - украинка!"

"Что смотришь, мусор украинский? Твой ребенок для меня стоит меньше мусора на улице. Так же, как и ты, украинка й**ана"

"Что смотришь, ку*ва, мусор? Вйо*уй туда к себе с этими байстрюками, а не пса мне штурхаешь, ку*ва"

Далее на видео слышно, что агрессивного мужчину поддержала еще одна женщина. Украинка с детьми еще раз извинилась за мячик и ушла из парка.

Видео с инцидентом было опубликовано в социальных сетях и агрессивным мужчиной заинтересовалась полиция Кракова. Правоохранители пообщались сначала с украинкой, а потом занялись поисками мужчины.

Также поддержку женщине оказали в украинском посольстве и предложили ей правовую защиту.

В Центре мониторинга проявлений расизма и ксенофобии пообещали, что поставят агрессивного мужчину перед судом и будут следить, чтобы наказание было справедливым.