Ви губите своє волосся: трихологи розповіли, як не можна мити голову
Миття голови може травмувати волосся, тому варто бути обережними під час цього делікатного процесу.
Як не можна мити голову, розповідає Telegram-канал Лікар у кишені.
Головний принцип правильного миття голови:
Наносьте шампунь на шкіру голови, а не на волосся.
Правильний спосіб миття голови виглядає так:
- Налийте невелику кількість шампуню в одну долоню і розподіліть по обох долонях, трохи розбавивши водою.
- Нанесіть долонями шампунь на шкіру голови.
Головна помилка миття голови - мити волосся
Ніколи не розподіляйте шампунь по довжині волосся, і тим паче на кінці волосся.
Трихологи наголошують, що шампунь призначений для миття шкіри голови, але не для довжини волосся.
"Миття довжини шампунем губить ваше волосся. При змиванні всі забруднення, що є на довжині волосся, "підуть" разом із піною від шампуню. Кінці волосся - дуже тендітні і його потрібно берегти від впливу миючих речовин", - розповідають спеціалісти.
Як приготувати суперзасіб для волосся
- Шампунь - 40 мл
- Сіль морська - 1 ст. ложка
- Порошок імбиру - 1/3 ст. ложки
- Алое вера (сік або гель) - 5 ст. ложок
- Ефірна олія (на вибір) - 5-10 крапель
Шампунь з такими добавками буде ефективно відновлювати волосся, додасть їм об'єму, буде перешкоджати випадінню і простимулює ріст. Ефект буде помітний вже після третього використання.
Такий суперзасіб можна робити для одного миття, а можна зробити відразу невелику пляшку - на місяць вперед.
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