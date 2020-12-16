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Під Тернополем помер однорічний малюк через смертельне зернятко: батьки звинувачують лікарів

Автор: Людмила Жукова

У Тернопільській області померла однорічна дитина. Дівчинка задихнулася через кукурудзяне зернятко, яке потрапило їй в дихальні шляхи. Батьки звинувачують лікарів, мовляв, ті не надали потрібну медичну допомогу. А медики своєю чергою кажуть, що батьки дівчинки розвернулися і пішли. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

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Маленькій Евеліні було всього 1 рік і два місяці. Вдома вона гралася з торбочкою з кукурудзяним зерном. Мати дівчинки запідозрила недобре, коли дитині стало погано. Вони поїхали в місцеву лікарню, їх прийняли в травмпункті. За словами тітки дитини, сім'я півгодини чекала педіатра, в цей час маленька Евеліна страшенно зблідла і стала задихатися.

Районний педіатр озвучує іншу версію. Мовляв, медики, пропонували сім'ї викликати швидку допомогу, але ті відмовилися, а потім і зовсім зникли з дитиною. Тітка Евеліни підтверджує, що вони пішли з лікарні, але тільки тому що там не надали належної допомоги. Вони звернулися в іншу лікарню, але і там хірург нічим не зміг допомогти дитині. Лікар сказав, що дитину потрібно терміново везти до Тернополя.

Через годину матір з дитиною і сестрою знову повернулися в першу лікарню, але було пізно. Дитина задихнулася. Після розтину тіла з'ясувалося, що причиною смерті стало кукурудзяне зерно, яке потрапило в дихальні шляхи.

Як ми раніше писали, у Кропивницького від коронавірусу померла 11-місячна дівчинка. Спочатку її лікували від бронхіту, потім від отруєння.

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