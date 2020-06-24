Під Тернополем річка перелилася через дамбу: людей евакуюють

Потоп, від якого страждає західна частина України, загрожує тепер і Тернопільській області. У Монастирському районі річка Дністер перелилася через дамбу.

Зараз загроза підтоплення існує в трьох селах Тернопільської області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Потоп у Тернопільській області (фото: tr.dsns.gov.ua)

У селі Коропець вже підтоплені сільськогосподарські угіддя, а в селі Устя-Зелене вже почався перелив води через дамбу. Рятувальники почали відселяти місцевих жителів. З села Устя-Зелене було евакуйовано 103 людей, а з села Лука – 52 людини.

Потоп у Тернопільській області (фото: tr.dsns.gov.ua)

Варто зазначити, що напередодні через підняття води, яке було викликано сильними зливами, сталося підтоплення в селі Коропець. З села частково відселяють 100 місцевих жителів.

Потоп у Тернопільській області (фото: tr.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, в західній частині України негода вирує вже кілька днів. Через потопи постраждали сотні сімей. Будинки затоплені, дороги і мости зруйновані, крім того є троє загиблих. Десятки сіл і міст знаходяться без світла і газу.

Зараз в Кабінеті міністрів вживають комплекс заходів для подолання наслідків стихії. При цьому синоптики кажуть, що інтенсивність дощів піде на спад починаючи з 24 червня.

Раніше повідомлялося про те, що у Карпатах через негоду зникло красиве смарагдове озеро.