Під Тернополем в дитячому садку і школі діти місяцями не бачать м'яса: годують кашею та макаронами

Жінка розповіла, що в їхньому селищі є тільки одна школа та дитячий садок. Після збільшення плати за харчування, воно зовсім не змінилося. Дітям не дають м'ясо з вересня 2020 року. Овочів теж немає, їх змушені привозити батьки.

"Я — мати трьох дітей. У мене одна дитина відвідує садок, двоє — школу. У нас в селищі один садок та школа, де навчається 450 дітей. І з харчуванням, і з водою - проблеми, що в садку, в школі. З початку року депутати місцевого ВІДГ підвищили оплату на харчування, як для батьків, так і збільшили кошти, що виділяються з місцевого бюджету. Так, за харчування в саду з цього року 14 гривень платять батьки і ще 14 грн — з бюджету. Раніше — 7 гривень платили батьки, ще 10 — з бюджету. Тобто зараз на харчування дітей виділяється 28 гривень", - розповіла Галина Борщ.

За її словами, харчування у дітей не змінилося після підвищення оплати за нього, вона не розуміє, куди діваються гроші. Батьки неодноразово зверталися до керівництва ВІДГ, саду і школі, але ніякої реакції не послідувало.

Дітей годують кашами й макаронами (фото: tsn.ua)

Галина повідомила, що дітей у школі та садочку годують лише макаронами і кашею. При цьому батьків ще й змушують приносити в садок продукти.

"Дітей годують фактично тільки кашею і макаронами з кабачком зверху. У раціоні немає салатів. Таке, як солоні огірки чи помідори, це повинні сад приносити батьки. З початку вересня до грудня 2020 в дитячому раціоні взагалі не було м'яса, тому що місцева влада не змогла укласти якісь договори з постачальниками. Зараз зрідка можуть дати котлетку, вага якої буде десь 30-40 грамів. Перших страв у початковій школі — взагалі немає. Їх скасували, щоб нібито покращити "друге", - повідомила Галина.

У селищі великі проблеми з водою

За словами жінки, в селищі вже 22 роки не можуть вирішити проблему водопостачання в дитячий сад. Воду привозять дітям в бочках.

"Вода довозиться бочками з колодязя, але дітям його не вистачає. Це — питання багатовікової. Тому що у нас вже 22 роки в Мельниці-Подільській не можуть організувати централізоване водопостачання. Все ніби на завершальному етапі. На цей раз влада обіцяє до вересня підключити водопостачання в сад. Але обіцяти й робити — це різні речі. Бо ми ще минулого року зверталися до них і вони обіцяли, що вода буде. В туалети воду заносять, але там все застаріле, воно роками не змінюється. На сад ніхто не звертає уваги: все, як було 30 років тому, так і є донині. Вікна поміняли, а стіни та дах — у жахливому стані. Коли ми просимо щось відремонтувати, нам кажуть — немає грошей. Косметичні роботи в саду батьки роблять своїм коштом ", - розповіла Галина Борщ.

Що каже місцева влада

У прес-службі Тернопільської ОДА пояснили, що сад знаходиться в підпорядкуванні місцевої громади. Там мають вирішити проблему з харчуванням і водопостачанням. Коли - невідомо.

"Нам відомо про проблеми в дитячому саду Мельниці-Подільській, зокрема з водопостачання. Там робила перевірку і Держпродспоживслужба. Але це навчальний заклад знаходиться у комунальній власності, і саме місцева влада повинна вирішувати проблеми. Від них своєю чергою до нас не надходило повідомлення про те, що вони не можуть самостійно усунути недоліки. Якби вони зверталися — тоді обласна влада вже щось би робила ", - розповіли прес-службі Тернопільської ОДА.