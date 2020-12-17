Під Тернополем скажений кіт напав на пенсіонерку: на карантин закрили кілька сіл

Під Тернополем кіт зі сказом напав на 80-річну пенсіонерку, вкусив за руку і сильно подряпав жінку. Постраждалу відправили до лікарні, а агресивного чотирилапого закрили в сараї, де тварина і здохла.

Інцидент стався в селі Білозірка Лановецького району. Про це передає "Сьогодні".

Повідомляється, що пенсіонерка Катерина, яка живе сама і практично не виходить у двір, впускала кота Рижика до себе додому через вікно. Одного разу прямо на підвіконні мурзатий раптово накинувся на хазяйку. Коли літній жінці стало погано, його відвезли у клініку.

Фахівці обстежили труп кота і результати експертизи підтвердили сказ.

Після цього місцеві чиновники терміново скликали комісію, на якій прийняли рішення про запровадження карантину в декількох селах, щоб зупинити поширення сказу.

За словами заступника голови Лановецької райдержадміністрації Тетяни Важельської, комісія зобов'яже провести переоблік поголів'я, проаналізувати, що є в домашньому господарстві.

"Ветеринарній лікарні доручено провести вакцинацію", - додала вона.

Цей випадок нападу тварини зі сказом на жителів Тернопільської області - не єдиний останнім часом.

Як пише місцеве видання "Погляд", 26 листопада кіт вкусив 36-річну мешканку села Гущанки Підволочиського району, після чого втік і того ж дня з'явився в сусідньому селі Лозівка, де подряпав 57-річну жінку.

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу, а у кота, який здох через два дні після нападу, виявили сказ.

4 грудня за фактом тих подій проводили засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Підволочиської РДА.

Раніше ми писали про те, що під Житомиром ввели додатковий карантин через білку зі сказом, яка покусала чоловіка.

Нагадаємо, що цього літа елітну київську Кончу-Заспу закрили на карантин через сказ у бездомної кішки.