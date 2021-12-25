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У Тернополі пам'ятник Бандері взяли під цілодобову охорону: "ніхто не зіпсує нам свята!"

Автор: Володимир Костирін

У Тернополі після двох випадків осквернення пам'ятника Степану Бандері за два тижні для захисту монумента від хуліганів і вандалів вирішили залучити поліцію, яка взяла постамент під цілодобову охорону.

Про це повідомив депутат Тернопільської облради Богдан Бутковський у своєму Facebook.

Він також закликав жителів і гостей міста долучатися через тиждень до щорічної урочистої ходи з нагоди дня народження Бандери 1 січня.

"Степан Андрійович під надійною цілодобовою охороною! Ніхто не зіпсує нам свята" - йдеться в публікації.

Пам'ятник Степану Бандері у Тернополі поліція бере під цілодобову охорону (фото: facebook.com/bogdan.butkowski)

Нагадаємо, що перед цим, 14 грудня, двоє молодих людей з Житомира приїхали на авто до Тернополя, і один з них облив червоною фарбою пам'ятник Бандері, який встановлений на вулиці Соломії Крушельницької біля парку імені Тараса Шевченка. Через кілька днів зловмисників затримали й оголосили їм підозру.

У Тернополі вандал облив фарбою пам'ятник Степану Бандері (фото: tp.npu.gov.ua)

Після цього, 21 грудня, інцидент з оскверненням повторився - цього разу невідомий кинув у постамент яйце. Хуліган досі не знайдений.

Через тиждень невідомий кинув у пам'ятник Бандері яйце (фото: facebook.com/bogdan.butkowski)

Бутковський зазначив у коментарі Zaxid.net, що рішення про взяття пам'ятника під охорону було ухвалено після звернення обласних депутатів до керівництва поліції Тернопільської області.

"Охоронити постамент буде збірний патруль - працівники поліції та бійці батальйону "Тернопіль"", - розповів він.

У прес-службі місцевої поліції, своєю чергою, уточнили, що постамент охоронятимуть піші патрулі, які частіше патрулюватимуть поблизу пам'ятника керівнику ОУН.

Раніше повідомлялося, що навесні у Львові студент за тисячу гривень облив фарбою пам'ятник Бандері, після чого були затримані поліцією.

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ТернопільСтепан Бандеравандали