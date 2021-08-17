У Тернополі батько заморив голодом 11-річну дитину з глухотою: пив тільки солодку воду

У Тернополі поліція спільно з працівниками соціальних служб вилучили з сім'ї 11-річну дитину з глухотою. Хлопчик жив в таких страшних умовах, що зрадів, коли його повезли в реабілітаційний центр.

Голодного хлопчика, який жив в моторошних умовах антисанітарії виявили під час рейду на вулиці 15 Квітня. У квартирі було дуже брудно, скрізь валявся сміття.

Батько хлопчика знаходився вдома, але з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Мама померла кілька років тому, і чоловік самостійно виховував сина.

У дитини порушення слуху, він погано чує і говорить. Однак він розповів поліції, що у квартирі часто відбуваються вечірки, приходять чужі люди, які шумлять, вживають алкоголь і курять. 11-річна дитина зізналася, що вже дві доби нічого не їла, а пила тільки залишки солодкої води.

У Тернополі батько заморив голодом дитину з глухотою (Фото: Національна поліція)

Як повідомили поліцейські, вони прийняли рішення вилучити дитину з сім'ї, і хлопчик цю новину прийняв радісно.

"З урахуванням на з'ясовані обставини, поліцейські не змогли далі залишити дитину за адресою проживання. Вони, разом з працівниками соціальних служб, оформили всі необхідні документи для негайного вилучення дитини з сім'ї. Дитина зраділа такому рішенню, швидко зібрала речі та разом з патрульними поїхала до Тернопільського центру соціальної реабілітації дітей", - сказано в повідомленні.