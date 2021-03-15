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У Тернополі нетвереза вчителька побила школяра: била головою об стіну

Новость на русском → Тернопіль, Понеділок 15 березня 2021 16:22
У Тернополі нетвереза вчителька побила школяра: била головою об стіну У Тернополі вчителька побила школяра (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Тернополі, в гімназії імені Івана Франка стався кричущий випадок. Нетвереза вчителька фізкультури накинулася на учня 7-го класу і била дитину головою об стіну.

Деталі страшного інциденту повідомили в місцевому виданні "20 хвилин".

За словами батьків, нетвереза вчителька фізкультури закрилася в спортивному залі разом з учнями 7-го класу. Один з учнів їй сказав щось неприємне, а педагог у відповідь спочатку почала кричати, потім зачинила двері залу зсередини та почала бити дитину. Діти підняли гвалт і до спортивного залу прибігли інші вчителі та дирекція гімназії. Двері в приміщення змушені були виламати.

Пізніше директор навчального закладу Анатолій Крижанівський підтвердив батькам інформацію про те, що вчителька була в нетверезому стані. У коментарі для ТСН директор гімназії повідомив, що педагога відразу ж звільнили.

"Так, дійсно мало місце. Для нас, як для педагогічного колективу, це неприпустима подія. Ця вчителька відсьогодні у нас більше не працює", - повідомив Крижанівський.

Про інцидент вже знають в поліції й на цей момент встановлюються всі обставини події.

"На місце події поліції не викликали. Директор гімназії нам повідомив, що інцидент стався в п'ятницю, 12 березня, і в навчальному закладі самостійно все вирішили. Але цей факт мав місце, всі деталі ми будемо встановлювати", - розповів представник Нацполіції в Тернопільській області Сергій Крета.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у дитсадку Києва вихователі знущалися з хлопчика за те, що він справляв нужду стоячи.

А також розповідали про те, що у Маріуполі мати другокласника побила вчительку і завуча.

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