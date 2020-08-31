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Теракт на Укрзалізниці: з'явилося відео з місця події

Понеділок 31 серпня 2020 23:40
Теракт на Укрзалізниці: з'явилося відео з місця події
Теракт на Укрзалізниці (фото: СБУ)
Автор: Роман Мирончук

Вибух деформував рейки і пошкодив залізничні шпали

В останній день літа, 31 серпня, в Житомирській області на перегоні Сокорики-Бехи під час руху товарного складу з паливом були підірвані залізничні колії. На щастя теракт обійшовся без жертв. У мережі з'явилося відео з місця вибуху.

Невідомі здійснили вибух під поїздом сполученням Барбари-Коростень. В результаті вибуху були деформовані рейки та пошкоджено залізничні шпали. Склад транспортував з Білорусі 64 вагони з бензином і дизельним паливом. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Теракт на "Укрзалізниці" (відео: YouTube)

На місці події працює спільна слідчо-оперативна група управлінь СБУ та Національної поліції в Житомирській області, а також співробітники вибухо-технічної служби.

Теракт на Укрзалізниці: з'явилося відео з місця подіїТеракт на Укрзалізниці: з'явилося відео з місця події

Теракт на Укрзалізниці (фото: СБУ)

Нагадаємо, на курорті під Одесою випадково знайшли величезну міну Другої світової війни на переповненому пляжі. Інцидент стався в курортному Чорноморську. Натрапили на міну при тренувальному зануренні на центральному пляжі міста.

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