Тепло и стильно: 12 идеальных свитеров для этой зимы
Модный гардероб на зиму 2024-2025 невозможно представить без теплого свитера, гольфа-водолазки или уютного кардигана. Их можно сочетать с различными юбками и брюками, а также создавать многослойные образы с пальто, куртками и дубленками.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какие модели теплых свитеров присмотреть на зимний сезон.
Джемпер на молнии
Молния в сочетании с воротником-стойкой - это идеальный вариант для холодной погоды. Это выглядит стильно и удобно, сохраняет тепло, но при этом можно регулировать, насколько высоко будет застегнут воротник.
Джемперы с молнией могут быть как однотонными, так и с принтами. В 2025 году популярны пастельные оттенки (мятный, пудровый, розовый), а также классические нейтральные цвета (черный, серый, темно-синий). Также актуальны джемперы с яркими акцентами и контрастными молниями.
Модный свитер на молнии (фото: instagram.com/iamzoefoster)
Черный свитер
Черный свитер - это универсальный и стильный элемент гардероба, который можно носить зимой, сочетая с различными вещами и аксессуарами. Например, можно составить стильный образ с юбкой миди рыжего оттенка.
Дополнят лук ботильоны черного цвета и бежево-коричневая сумка. Сверху можно накинуть короткую дубленку или длинное пальто с шарфом.
Черный свитер (фото: instagram.com/_livmadeline)
Свитер с V-образным вырезом и воротником
Свитер с V-образным вырезом и воротником - это элегантная и универсальная вещь, которая может быть как частью повседневного, так и более нарядного образа. Такой свитер хорошо смотрится с брюками с высокой талией, особенно если они имеют широкий крой. Этот стиль очень актуален в зимнем сезоне, так как выглядит элегантно и тепло.
Сочетайте такой верх с ботинками на каблуке или стильными кроссовками, чтобы подчеркнуть современный стиль.
Свитер с V-образным вырезом и воротником (фото: instagram.com/_livmadeline)
Гольф-водолазка
Гольф-водолазка хорошо смотрится в сочетании с юбками разных фасонов, будь то юбка-карандаш, плиссированная или макси. Это создает женственный и элегантный образ, подходящий как для работы, так и для выходных.
Варианты гольфов-водолазок на зиму (фото: instagram.com/sylviemus_)
Свитер с воротником
Воротник-поло - это элегантный вариант в стиле ретро для осени и зимы. Свитер с таким воротником придает образу аккуратность и утонченность. С ним можно создать стильный многослойный лук, если поддеть под него футболку или майку, а сверху накинуть жакет в полоску.
Свитер с воротником (фото: instagram.com/annelauremais)
Свитер с интересным узором
Свитер с узором оленей, снежинок или елочек идеально подходит для праздничного настроения. Для повседневных прогулок сочетайте его с темными джинсами и уютными сапогами. Это идеальный вариант для новогодних или рождественских праздников.
Необычный свитер (фото: instagram.com/chiarasatelier)
Свитер с крупной вязкой
Свитер с косами или зигзагообразными узорами - стильный вариант на зиму. Такие узоры смотрятся очень стильно и могут быть как объемными, так и более тонкими. Его можно носить с кожаными или шерстяными брюками для более элегантного образа. Для повседневного стиля сочетайте с джинсами или юбками.
Свитер с косами (фото: instagram.com/smythsisters)
Свитер с горизонтальными полосками
Свитер с полосками - это стильный и универсальный элемент гардероба, который можно носить по-разному, создавая интересные и разнообразные образы. В зависимости от цвета полос и фасона свитера можно адаптировать его для различных случаев.
Свитер с синими полосками (фото: instagram.com/smythsisters)
Коричневый свитер с высокой горловиной
Коричневый цвет - тренд осени и зимы 2024-2025. Можно присмотреть модель в стиле оверсайз для создания расслабленного образа с высоким горлом.
Еще один вариант - коричневый свитер с крупными переплетениями - такая вещь согреет даже в самые холодные дни, а текстура добавит интересный акцент в образ.
Коричневый цвет на пике популярности (фото: instagram.com/brittanybathgate/annabelrosendahl)
Кардиган
Для повседневного лука присмотрите кардиган бордового оттенка, юбку мини и туфли или ботильоны с узким носком. Дополните образ вместительной сумкой-шопером с различным декором.
Образ с бордовым кардиганом (фото: instagram.com/polliani)
Свитер с расклешенными рукавами
Образ с таким свитером подчеркнет вашу женственность и элегантность. Рукава могут постепенно расширятся от плеча к манжете, что создает изысканный и утонченный образ. Это более сдержанный вариант, который хорошо смотрится как в офисных, так и в повседневных нарядах.
Свитер с широкими рукавами (фото: instagram.com/anoukyve)
Свитер с узором Fair Isle
Этот традиционный скандинавский узор известен своими геометрическими и симметричными мотивами, которые создаются с помощью разноцветной пряжи. Узор Fair Isle часто включает в себя элементы снежинок, оленей, звезд и другие зимние символы, а также характерные цветовые сочетания, такие как красный, синий, белый и серый.
Зимой 2025 свитера с узором Fair Isle могут быть выполнены в неординарных цветах, таких как пастельные, розовые и мятные оттенки. Сочетать такой свитер можно как с джинсами, так и с юбками.
Свитер со скандинавскими мотивами (фото: instagram.com/anoukyve)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Anouk Yve, JANKA POLLIANI, Zoë Foster, Liv Madeline, Annabel Rosendahl, Brittany Bathgate, Adenorah, Sylvie Mus, Marianne Smyth.