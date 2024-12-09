Тепло и стильно: 12 идеальных свитеров для этой зимы

Модный гардероб на зиму 2024-2025 невозможно представить без теплого свитера, гольфа-водолазки или уютного кардигана. Их можно сочетать с различными юбками и брюками, а также создавать многослойные образы с пальто, куртками и дубленками.

Джемпер на молнии

Молния в сочетании с воротником-стойкой - это идеальный вариант для холодной погоды. Это выглядит стильно и удобно, сохраняет тепло, но при этом можно регулировать, насколько высоко будет застегнут воротник.

Джемперы с молнией могут быть как однотонными, так и с принтами. В 2025 году популярны пастельные оттенки (мятный, пудровый, розовый), а также классические нейтральные цвета (черный, серый, темно-синий). Также актуальны джемперы с яркими акцентами и контрастными молниями.

Модный свитер на молнии (фото: instagram.com/iamzoefoster)

Черный свитер

Черный свитер - это универсальный и стильный элемент гардероба, который можно носить зимой, сочетая с различными вещами и аксессуарами. Например, можно составить стильный образ с юбкой миди рыжего оттенка.

Дополнят лук ботильоны черного цвета и бежево-коричневая сумка. Сверху можно накинуть короткую дубленку или длинное пальто с шарфом.

Черный свитер (фото: instagram.com/_livmadeline)

Свитер с V-образным вырезом и воротником

Свитер с V-образным вырезом и воротником - это элегантная и универсальная вещь, которая может быть как частью повседневного, так и более нарядного образа. Такой свитер хорошо смотрится с брюками с высокой талией, особенно если они имеют широкий крой. Этот стиль очень актуален в зимнем сезоне, так как выглядит элегантно и тепло.

Сочетайте такой верх с ботинками на каблуке или стильными кроссовками, чтобы подчеркнуть современный стиль.

Свитер с V-образным вырезом и воротником (фото: instagram.com/_livmadeline)

Гольф-водолазка

Гольф-водолазка хорошо смотрится в сочетании с юбками разных фасонов, будь то юбка-карандаш, плиссированная или макси. Это создает женственный и элегантный образ, подходящий как для работы, так и для выходных.

Варианты гольфов-водолазок на зиму (фото: instagram.com/sylviemus_)

Свитер с воротником

Воротник-поло - это элегантный вариант в стиле ретро для осени и зимы. Свитер с таким воротником придает образу аккуратность и утонченность. С ним можно создать стильный многослойный лук, если поддеть под него футболку или майку, а сверху накинуть жакет в полоску.

Свитер с воротником (фото: instagram.com/annelauremais)

Свитер с интересным узором

Свитер с узором оленей, снежинок или елочек идеально подходит для праздничного настроения. Для повседневных прогулок сочетайте его с темными джинсами и уютными сапогами. Это идеальный вариант для новогодних или рождественских праздников.

Необычный свитер (фото: instagram.com/chiarasatelier)

Свитер с крупной вязкой

Свитер с косами или зигзагообразными узорами - стильный вариант на зиму. Такие узоры смотрятся очень стильно и могут быть как объемными, так и более тонкими. Его можно носить с кожаными или шерстяными брюками для более элегантного образа. Для повседневного стиля сочетайте с джинсами или юбками.

Свитер с косами (фото: instagram.com/smythsisters)

Свитер с горизонтальными полосками

Свитер с полосками - это стильный и универсальный элемент гардероба, который можно носить по-разному, создавая интересные и разнообразные образы. В зависимости от цвета полос и фасона свитера можно адаптировать его для различных случаев.

Свитер с синими полосками (фото: instagram.com/smythsisters)

Коричневый свитер с высокой горловиной

Коричневый цвет - тренд осени и зимы 2024-2025. Можно присмотреть модель в стиле оверсайз для создания расслабленного образа с высоким горлом.

Еще один вариант - коричневый свитер с крупными переплетениями - такая вещь согреет даже в самые холодные дни, а текстура добавит интересный акцент в образ.

Коричневый цвет на пике популярности (фото: instagram.com/brittanybathgate/annabelrosendahl)

Кардиган

Для повседневного лука присмотрите кардиган бордового оттенка, юбку мини и туфли или ботильоны с узким носком. Дополните образ вместительной сумкой-шопером с различным декором.

Образ с бордовым кардиганом (фото: instagram.com/polliani)

Свитер с расклешенными рукавами

Образ с таким свитером подчеркнет вашу женственность и элегантность. Рукава могут постепенно расширятся от плеча к манжете, что создает изысканный и утонченный образ. Это более сдержанный вариант, который хорошо смотрится как в офисных, так и в повседневных нарядах.

Свитер с широкими рукавами (фото: instagram.com/anoukyve)

Свитер с узором Fair Isle

Этот традиционный скандинавский узор известен своими геометрическими и симметричными мотивами, которые создаются с помощью разноцветной пряжи. Узор Fair Isle часто включает в себя элементы снежинок, оленей, звезд и другие зимние символы, а также характерные цветовые сочетания, такие как красный, синий, белый и серый.

Зимой 2025 свитера с узором Fair Isle могут быть выполнены в неординарных цветах, таких как пастельные, розовые и мятные оттенки. Сочетать такой свитер можно как с джинсами, так и с юбками.

Свитер со скандинавскими мотивами (фото: instagram.com/anoukyve)