Як тепер вивезти тварину за кордон: правила для українців змінилися

У людей, які прямують з України до країн ЄС, зокрема Польщі, має бути на свого улюбленця паспорт ЄС, дійсна вакцинація проти сказу.

У разі відсутності необхідно повідомити компетентну особу, заповнити заявку і пройти спрощену процедуру перетину кордону.

Обмеження поширюються на власників собак, кішок або тхорів (тварин-компаньйонів), які приїжджають до Польщі з України під час війни.

За якими правилами улюбленець може перетнути кордон:

тварина правильно ідентифікована за допомогою мікрочіпа - тварина вакцинована від сказу і щеплення ще діє

у тварини є поточний серологічний тест для визначення титру антитіл проти сказу

у тварини є дійсний паспорт, виданий в одній з країн ЄС або в сертифікаті про стан здоров'я, відповідному зразку, встановленому в законодавстві ЄС

Зазначається, що тварини, переміщені під час війни, не потребують серологічного дослідження на титри антитіл проти сказу.

До 8-тижневого віку маркування та вакцинація проти сказу не потрібні. В цьому випадку слід отримати тільки дозвіл на проїзд супроводжуючої тварини. Заходи, пов'язані з маркуванням і вакцинацією проти сказу, повинні бути завершені пізніше після того, як тварині виповниться 8 тижнів.