Теперь я слышу: дети с недостатками слуха получают современные слуховые аппараты от Фонда Ахметова

Врачи-слухопротезисты высоко оценивают аппараты, получаемые детьми благодаря Фонду.

"Это аппараты с искусственным интеллектом, лучшие для детей. Они имеют четкий естественный звук в реальном времени и воспроизводят именно тот звук, который слышат люди с нормальным слухом", - объясняет Галина Иващенко, врач-аутометристка.

"Слуховой аппарат компенсирует потерю слуха полностью. Ребенок благодаря слухопротезированию лучше развивается, начинает нормально разговаривать и впоследствии может пойти в обычную школу", – говорит Владислав Устянский, врач-сурдолог Центра слуха.

Мама 4-летней Ярославы из Сумской области обнаружила информацию о возможности получить слуховые аппараты от Фонда Рината Ахметова в интернете.

"Очень благодарны за такую помощь, ведь собрать сумму на слуховой аппарат очень тяжело. Еще много работы, но есть аппараты – и есть с чем работать", – делится мама девочки.

В начале полномасштабного вторжения одесситка Кристина вместе с маленьким Павлом уехали за границу, но вернулись оттуда из-за проблем со слухом сына. Обратились за помощью в Фонд Рината Ахметова.

"Павел начал ходить в садик. Там во время воздушной тревоги детей переводят в хранилище. Он уже знает и понимает, что объявление тревоги - это необходимость", - говорит Кристина.

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Теперь я слышу" предназначена для:

детей с недостатками слуха в возрасте до 7 лет,

проживающих или проживавших в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или окружении.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда.

За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей.