Температурні гойдалки: синоптики попередили про різку зміну погоди

Погода в Україні найближчими днями різко зміниться і після різкого потепління в країні раптово сильно похолодає і в багатьох областях пройдуть грози. Температура повітря впаде до +10 градусів.

На вихідних в Україні очікується різка зміна погоди. Після кількох теплих днів на більшість областей обрушиться холодне повітря і дощі з грозами.

У суботу, 25 квітня, дощі пройдуть у західних областях, на півночі та в центрі країни. Суха і сонячна погода збережеться тільки в південних областях та в частині сходу. Сильні грози пройдуть по центральній частині та північним областям, також зачепить Харків і Полтаву.

Температура повітря на сході складе +6 +9 градусів вночі, вдень від +16 до +18 градусів, на півдні прогріється до +20 +21 градуса. У центральних і північних областях вночі +7 +9 градусів, вдень від +16 до +20 градусів. На заході температура впаде, вночі +7 +9 градусів, вдень від +12 до +16 градусів.

У Києві 25 квітня пройде гроза. Вночі +8 +10 градусів, удень повітря прогріється до +16 +18 градусів.

Карта погоди в Україні на 25 квітня

У неділю, 26 квітня, дощі охоплять всі регіони України, сухо буде тільки на півночі в столиці України. Грози та зливи варто очікувати в центральних, південних та східних областях.

Температура повітря на півночі, заході та в центрі впаде до +10 +14 градусів вдень до +3 +5 градусів вночі. У південних областях вночі +7 +9 градусів вночі, вдень до +12 +15 градусів. На сході місцями вдень від +10 до +14 градусів, місцями до +16 +18 градусів.

У Києві 26 квітня мінлива хмарність, вночі +6 +8 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

Карта погоди в Україні на 26 квітня

Тим часом, у п'ятницю, 24 квітня, в Україні очікується суха і тепла погода, опади не прогнозуються.

На сході хмарно, вночі від +4 до +6 градусів, вдень потеплішає до +16 +18 градусів. У південних областях сухо, вночі від +4 до +7 градусів, вдень +15 +19 градусів.

У північних областях без опадів, вночі +3 +5 градусів, вдень від +16 до +18 градусів. У центральній частині країни вночі +4 +6 градусів, вдень прогріється до +16 +19 градусів.

В західних областях опади не прогнозуються. Вночі +3 +5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +17 +19 градусів, в Ужгороді до +21 градуса.

У Києві в п'ятницю очікується мінлива хмарність. Вночі +5 +7 градусів, вдень прогріється до +17 +19 градусів.

Карта погоди в Україні на 24 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували в Україні затяжний період дощів.