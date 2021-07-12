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Телеведучий відвідав найвідоміший тікток-будинок в Україні і дізнався, як стати популярним (відео)

Автор: Роман Мирончук

Руслан Сенічкін відвідав найвідоміший тікток-будинок в Україні Top Team House. Ведучий "Сніданку" прийшов в гості до блогерів, у яких майже у всіх мільйони фоловерів в популярній соцмережі Тік-Ток.

Про це йдеться в сюжеті програми "Сніданок з 1+1".

В тікток-будинку живуть відомі блогери, яким від 18 до 24 років. Будинок живе за своїми правилами і кожен тіктокер знімає свій унікальний контент, і завойовує їм серця фоловерів.

"У них є цілі по зростанню по фоловерів. Є загальний аккаунт, який ми розвиваємо, і, якщо вони не виконують, тоді штраф. Для них це штрафи, а для нас звичайна справа. Це винести сміття, прибрати будинок. Їм легше набрати 200 тисяч фоловерів, ніж винести сміття ", - розповів організатор тікток-будинку.

Руслан Сенічкін зазначив, що це не проста справа насправді, оскільки треба придумати щось оригінальне або ж максимально добре повторити те, що зробили вже на іншому кінці світу.

Ведучий Руслан Сенічкін відвідав найвідоміший тікток-будинок в Україні (відео: YouTube)

Нагадаємо, нещодавно у Львові серед дітей і підлітків з'явився небезпечний тікток-челендж. А саме, діти крадуть ковпачки з автомобільних коліс і хизуються ними в мережі.

Ми також писали про те, що в Харкові дівчина роздяглася в метро і потрапила на відео.

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