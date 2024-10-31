Telegram выпустил обновление, которое меняет привычное представление о мессенджере

Видео в Telegram ждут серьезное обновление. Пользователи смогут выбирать качество воспроизведения получаемых видео, а также включать режим "картинка в картинке" и регулировать скорость воспроизведения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Telegram.
При просмотре видео, опубликованных в крупных каналах после этого обновления, приложение автоматически выбирает оптимальное качество в зависимости от скорости интернет-соединения. Это позволяет экономить трафик и загружать видеозаписи быстрее. Пользователи также могут вручную выбрать нужное качество - низкое, среднее или высокое.
Также был упрощен переход в режим "Картинка в картинке" на iOS - теперь для одновременного просмотра видеозаписи и чатов достаточно потянуть открытое видео вверх. Такой же жест, направленный вниз, по-прежнему закрывает видео.
Чтобы настроить качество видео, нажмите на значок шестеренки в видеоплеере.
Поскольку пользователям больше не обязательно смотреть видеозаписи в том же разрешении, в котором они были загружены, владельцы каналов могут позволить себе выкладывать видео более высокого качества. Теперь видео не нужно дополнительно подготавливать к публикации - Telegram самостоятельно оптимизирует его и сохранит в нескольких вариантах с разной степенью сжатия.
У пользователей с более слабым интернет-соединением автоматически откроется сжатое видео, в то время как обладатели высокоскоростного интернета смогут сразу посмотреть контент в максимальном качестве.
Ускоренная загрузка и улучшенное качество видео (gif: Telegram)
Возможность выбирать скорость просмотра видеозаписей доступна в Telegram уже много лет. Теперь пользователи могут мгновенно ускорять видео с помощью новых жестов, не заходя в настройки.
Коснитесь правой части экрана и удерживайте палец, чтобы ускорить воспроизведение видео в 1,5 раза, - если провести пальцем вправо, скорость можно увеличить до 2,5 раз. Отпустите экран, чтобы вернуться к обычной скорости.
На Android можно дважды нажать на левую или правую сторону видео, чтобы перемотать его на 10 секунд назад или вперед.
Если вы забыли прикрепить фотографию, видеозапись или файл перед отправкой, тог теперь можете легко добавить их при редактировании сообщения. Больше не придется удалять сообщение и начинать все заново.
Вы также можете заменить медиа в сообщении на другую фотографию или видео при редактировании.
Добавление фотографий к отправленным сообщениям (gif: Telegram)
Теперь в меню сообщения отображается время, когда оно было отредактировано. Если сообщение редактировали более одного раза, будет показано время последнего изменения.
Вы также можете просматривать подробные уведомления о прочтении ваших сообщений в небольших группах и личных чатах. В них указано, когда сообщение было открыто каждым участником.
Время последнего изменения сообщений (gif: Telegram)
Теперь владельцы групп и каналов могут использовать новый формат #хештег@имя_пользователя. При нажатии на такой хештег отображаются публикации и истории только из того же чата.
Если ввести хештег при наборе сообщения в публичном чате, появится специальное меню, позволяющее добавить к хештегу @имя чата в одно касание.
Внутренние хештеги в чатах (gif: Telegram)
Боты и мини-приложения теперь могут получать часть дохода от официальной рекламы - это даст сервисам на платформе Telegram еще один способ поддерживать свое развитие.
Официальные рекламные объявления ненавязчивы и сохраняют конфиденциальность личных данных пользователей, а авторы контента и разработчики могут получать 50 процентов дохода от рекламы, которая отображается в их каналах и ботах.
Официальные рекламные объявления в ботах (gif: Telegram)
Все боты Telegram могут отправлять пользователям до 30 сообщений в секунду - абсолютно бесплатно. Разработчики теперь могут увеличить лимит сообщений для крупных сервисов - в этом случае бот будет отправлять до 1000 сообщений в секунду.
Отправка сообщений оплачивается с баланса бота и стоит всего 0,1 звезды. Чтобы получить Звезды Telegram для бота, разработчики могут размещать в нем платный контент и продавать цифровые товары.
Если вы хотите узнать точное количество сердец или звезд, которое пользователи оставили под вашим сообщением, нажмите и удерживайте счетчик с нужной реакцией.
Точные счетчики реакций (gif: Telegram)
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