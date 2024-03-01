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Телефоны Xiaomi по всему миру превращаются в "кирпич": что произошло

Пятница 01 марта 2024 12:16
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Телефоны Xiaomi по всему миру превращаются в "кирпич": что произошло По всему миру смартфоны Xiaomi перестают работать после обновления (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Пользователи смартфонов Xiaomi по всему миру сообщают о серьезной проблеме после обновления. Смартфоны начинают перезагружаться и входят в нескончаемый цикл. В результате смартфон перестает функционировать и сделать с этим ничего нельзя.

Что произошло, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mport.

Последнее обновление MIUI 14/HyperOS приводит к серьезным проблемам у пользователей смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi по всему миру. После загрузки обновления и установки его на телефон, устройство перезагружается. Но вместо загрузки операционной системы, он входит в бесконечный цикл и фактически превращается в "кирпич".

"После обновления устройство внезапно начало перезагружаться. Это продолжается бесконечно, и ничего с этим поделать нельзя. Фактически смартфон стал малополезным кирпичом", - пишет в социальных сетях один из пользователей Xiaomi.

Специалисты говорят, что единственным способом решения этой проблемы в настоящее время является полный сброс настроек и удаление всех данных. Однако и этот способ может подействовать не всегда.

Телефоны Xiaomi по всему миру превращаются в &quot;кирпич&quot;: что произошло

Скриншот

Проблема заключается в том, что в последнем обновлении систем MIUI и HyperOS разработчики взломали SystemUI, что приводит к циклической перезагрузке из-за невозможности загрузить операционную систему.

В компании уже знают о проблеме и разработчики активно работают над ее устранением. На специализированных форумах пользователям рекомендуют временно отключить автоматическое обновление системы во избежание установки нежелательного патча.

А уже имеющим проблемы со смартфоном некоторые фирменные центры начали предлагать ремонт, но без сохранения личных данных. Стоит отметить, что проблема касается не всех владельцев устройств Xiaomi.

Ранее мы писали, какие Xiaomi устройства получат операционную систему HyperOS.

А еще рассказывали о том, почему не следует торопиться покупать беспроводные зарядки.

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