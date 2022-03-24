Тіла на дорогах, погрози розстрілу і тижні в підвалах: моторошні історії жителів Бучі, яким вдалося вижити

Люди, яким вдалося вижити та вибратися звідти, розповідають моторошні історії. Ми зібрали лише частину з них. Всі імена в цілях безпеки змінені. Людям з нестабільною психікою читати ці історії не рекомендуємо.

Буча під Києвом дуже сильно постраждала від вторгнення Росії в Україну. Місто опинилося на прямому шляху російських військ, які намагалися прорватися до Києва. Разом з Ірпенем, Ворзелем, Бородянкою та Гостомелем.

Як людям вдалося вижити в палаючій Бучі та вибратися звідти разом з сусідами, рідними та домашніми тваринами – читайте нижче.

Історія перша

Віра розповіла свою історію для Parlament.ua. Вона опинилася заблокована в Бучі разом з 3-річною донькою.

Перші три дні війни ми вважали, що знаходимося в безпеці, вірили в ЗСУ і місцеву владу та навіть не думали про евакуацію. Раптом 27 лютого ми почули страшний гуркіт, цей гуркіт важкої техніки ні з чим не сплутаєш. Виявилося, що це на сусідню вулицю заїхала колона кадирівців.

Наші війська вступили з ними в бій, стріляли всюди. Наш будинок вцілів дивом. Ми "відбулися" лише нижньою частиною людського тіла, що залетіла у двір і великими людськими кістками, що розбили скло у вікні.

Поки йшли бої ми з 3-річною дочкою сиділи в підвалі. У всьому селищі пропали світло і вода. Зрештою, кадирівців розбили, все затихло.

Цього ж дня на нашу вулицю приїхав мер міста. Запевнив, що все буде добре, боятися нічого. Комунікації відновили. Ми його послухали і знову повірили в швидкий хеппі-енд і не поїхали.

Втім, спокій наш тривав недовго. Вже 4 березня ми знову почули цей страшний гуркіт, тільки з іншого боку вулиці. У містечко зайшла довжелезна (як ми потім вже дізналися, 27-кілометрова) колона російської техніки. Наші пробували її розбити, але чисельність орків становила приблизно 1:10, тому українські війська були змушені відступити. Знову підвал, знову немає світла і газу.

5 березня ввечері до нас прийшли окупанти. Привезли дуже багато техніки, яку ставили прямо у дворах людей. До сусідів на город заїхав танк, до нас у двір – БТР.

Військові почали ломитися в усі будинки - вибили вікна, знесли паркани і стовпи від ліній електропередач. У всіх, хто був в будинках, насамперед забрали всю техніку – мобільні телефони, планшети і комп'ютери і пішли. Наказали, щоб ми не вмикали ліхтарі, бо за це розстріляють – вважатимуть, що ти подаєш сигнали нашим військовим.

На ранок наступного дня рашисти прийшли знову і забрали, як вони сказали, на допит мого чоловіка і батька. Допит стосувався змісту телефонів (соцмереж зокрема). Орки шукали тих, хто навів українські війська на кадирівців.

Багатьох людей розстрілювали прямо на вулицях. До мене в будинок привели сусідку з маленькою дитиною і нам вчотирьох (я, дитина і сусідка з дитиною), веліли сидіти в підвалі і не виходити.

Пізніше в будинок привели ще 15 осіб, які втекли з Гостомеля, а потім ще 14-річного хлопчика, начебто з терроборони. Наказали зв'язати його і стерегти, щоб не втік. Інакше розстріляють усіх. Говорити голосно не можна, свічки або ліхтарі палити не можна – розстріл.

Наступного дня, 7 березня, повернули батька і чоловіка. На щастя, вони були живі. Відтоді вони стали, так би мовити, іншими. Нічого не розповідали, крім того, що лежали пов'язаними і що з ними "розбиралися" за пости в телеграмі.

Того ж дня в будинок прийшов російський командир. Не знаю, чи можна взагалі говорити про якусь його гуманність, але він побачив маленьких дітей і наказав вивезти з двору БТР і принести нам їх сухпайки. Люди, які були в нашій хаті, казали, що нам ще дуже пощастило, бо в сусідніх селах вбивали всіх підряд, навіть маленьких дітей. Так ми жили до 10 числа.

10 березня по радіо ми почули про гуманітарні коридори, і тато сказав, що потрібно тікати, інакше ми просто не виживемо. У будинку закінчилися всі продукти, тому що ними годували тих 15 осіб, яких до нас привели. Крім того, військової техніки рф ставало все більше, їм прийшла і підмога у вигляді провізії і палива.

Папа пішов до окупантів запитати, чи можна нам вибратися по зеленому коридору. Ті сказали, що можна вивести дитину, але тільки пішки, тому що всі машини, навіть цивільні, розстрілюють. Ми посадили дитину в коляску, зробили з простирадла білий прапор і пішли пішки в бік Ірпеня. Навколо на узбіччях валялися трупи, що вже розкладалися. Тіла лежали по 4-5 днів і їх неможливо забрати…

Два російських блокпости в гуманітарному коридорі ми пройшли відносно без проблем. Кожен раз нас обшукували мало не до трусів, допитували, куди йдеш, потрібно було стояти з піднятими руками. У тих, у кого були мобільні телефони, забирали і тут же розстрілювали техніку з автоматів.

На третьому блокпості росіяни нас не пропустили. Виявилося, що в української та російської сторони розходяться дані про години роботи коридору. Наші кажуть, що вони працюють з 9 ранку, а орки - від 15. Довелося знову чекати в якомусь підвалі, але врешті-решт нас випустили і ми дійшли до мосту перед Ірпенем. Міст був замінований, прямо перед нами вибухнула машина з цивільними, але треба було йти, тому що зворотної дороги тут немає.

Росіяни не дозволяли навіть озиратися назад - стріляли. Ми йшли по мінах і трупах, потім по болоту. Нарешті зустрічають у коридорі українські МНС-ники, які нас супроводжували далі. Нас посадили в автобуси, і ми повільно поїхали.

Доїхали ми до першого російського блокпоста і тут знову почалося. Чекали чотири години, нарешті окупанти нас так і не випустили, сказали, що ми будемо ночувати в автобусах на дорозі. Про ці коридори орки взагалі мало знають, і вони їх дратують.

Тим часом стемніло і над нами почали літати ракети. Ми знайшли підвал, жінки з дітьми сховалися там, чоловіки - на вулиці. На дворі -10, а в підвалі прорвало каналізацію. Було холодно, волого і дуже смерділо. Нарешті вранці цим хлопцям з МНС вдалося якось домовитися з росіянами і нас випустили. І наші, і навіть окупанти сказали, що нам просто фантастично пощастило. Це було 12 березня.

Зараз ми в безпеці, але психіка у всіх підірвана. Найлегше перенесла весь цей жах, як не дивно, наша дитина. Напевно, тому що ще мала і не все розуміє.

Ми змінилися, вже нічого не буде, як раніше. Ми намагаємося нормально спілкуватися, навіть жартувати потроху, але закривши очі, відразу бачиш дорогу, повну трупів, і як ми завмираємо з піднятими руками, чекаючи рішення щодо нас.

Ми досі не можемо зв'язатися з моїм свекром і свекрухою, які залишилися в Бучі в полоні окупантів. Про їхню долю нам нічого не відомо. Примітно, що весь цей час їх телефони знаходяться в мережі і є активність в соцмережах. Тобто їхні телефони використовують окупанти. Тому будьте дуже обережні в спілкуванні, навіть телефонному. Ми зрозуміли, що всі соцмережі, месенджери, всі розмови слухають і читають.

Якщо відкинути емоції і мислити тверезо, то скажу, що за весь час перебування в Бучі ми жодного разу не чули сирен повітряної тривоги. Їх просто не було. Ми вже навчилися визначати небезпеку самі по звуках літаків і ракет – що і куди летить. Нас зовсім не інформували про можливий відхід українських військ, про можливу окупацію.

Фото: Буча (Getty Images)

Історія друга - сім'я Нечепуренко

Багатодітна сім'я Нечепуренко проживала в Бучі. Молодшому з трьох синів, Юрі, нещодавно виповнилося 14 років. 17 березня разом з батьком він відправився в центр окупованого міста за гуманітарною допомогою і ліками. У той час майже два тижні в будинку сім'ї не було газу, світла і води.

"Ми їхали на велосипедах, коли з-за будинку вийшов російський військовий. Ми зупинилися, підняли руки, сказали, що у нас немає зброї. Але солдат став стріляти по батькові. Він впав. Далі військовий почав стріляти по мені, дві кулі потрапили в руку. Я повалився на землю. Солдат ще вистрілив у капюшон, але куля не зачепила голову", — розповідає 14-річний Юра, син загиблого.

Кілька хвилин дитина пролежала на землі, а коли російський військовий пішов, хлопець побіг в найближчий притулок, де йому надали першу медичну допомогу. Далі - дістався додому, розповів родині, що батька вбили. Руслану було 47 років.

Два дні сім'я не могла забрати тіло батька. Коли це вдалося, на руці вбитого вже не було білої пов'язки, що ідентифікує мирних жителів. Її зняли російські військові.

Крім цього вкрали телефон, гаманець і навіть ключі від будинку. Дружина вбитого розповідає, що російський нелюд стріляв прицільно: в серце і голову. Родині довелося самостійно ховати батька у дворі свого будинку.

"Три моїх сина залишилися без батька. Я розуміла, що мені потрібно рятувати дітей і себе. Нам повідомили, що 19 березня буде зелений коридор, втім, до місця збору необхідно було дістатися самостійно.

Ми йшли по тій вулиці, де розстріляли мого чоловіка. Ми йшли і кожну секунду молилися за своє життя. Ми чули вибухи поруч, нас зупиняли російські вбивці. Ми йшли і кожну секунду прощалися з життям", - розповідає Алла Нечепуренко, дружина загиблого.

Сім'я дивом евакуювалася в Черкаську область, а вчора приїхала в ОХМАТДИТ, щоб отримати медичну допомогу синові і офіційно зафіксувати поранення. Хлопчик отримав кульове поранення в руку, передпліччя і палець. Зараз життю дитини нічого не загрожує.

Фото: Буча (Getty Images)

Історія третя - Іри

Як у багатьох, в перший день війни, були розмови про виїзд, як мінімум, в західну частину України, але я чомусь була ну дуже проти, це було ірраціональне відчуття, що я повинна бути там, де я є.

Спочатку місце в 23 км від Києва здавалося точно безпечніше Києва та інших великих міст, які могли б опинитися на лінії фронту. Хто ж знав, що напрямок Ірпінь-Буча-Ворзель-Немішаєве-Бородянка стане найгарячішим у всій Київській області і опиниться в окупації.

Орки зайшли в селище Немішаєве - село Микуличі (вони перетікають один в одного, практично одночасно) 28 лютого відразу після Бородянки, що в 15 км від нас.

Спочатку, після розгрому Бородянки, 26 лютого, пропала електроенергія, потім увірвалися і до нас. З 1 березня почали їздити по селу і селу, але найгірший день був 2 березня, коли орки тупо їздили по селу і селу, обстрілювали, як вони добре вміють, будинки і цивільних, і це стало найгіршим і страшним днем для нас...

Трохи передісторії. Коли пропала електрика, 26 лютого, мої батьки прийшли до нас, тому що у нас були сонячні панелі, і ми хоч якось могли готувати їжу, мати воду і трохи обігрівати будинок. Отже, нас було 6: 2 дітей і 4 дорослих.

Пару днів жили, як всі в той час, слухаючи обстріли, роботу артилерії і ППО... Але, коли до нас зайшли орки, орієнтовно 1 березня, ми повністю перейшли жити в підвал, піднімалися тільки приготувати їсти і подивитися у вікна, що відбувається навколо. На першому поверсі будинку були зовнішні металеві жалюзі, що створювали повну світлоізоляцію, ми робили вигляд, що нас там немає, і це врятувало нас, як виявилося.

2 березня ми вже звично сиділи в підвалі, тільки виходячи подивитися обстановку, і ось під час однієї такої вилазки (по черзі дивилися) повертається Діма і каже "Танки тут! Запаркувались!"

При цьому слові у мене стався перший шок, я зрозуміла - це капець. Зроблю маленький відступ: підвал у нас тільки під кухнею, не під всім будинком, невеликий, ми там ледь вміщалися, тому що ще котли і вся інша апаратура. І ми в той час перейшли в так званий "маленький підвал", що знаходиться перед підвалом, прямо якщо спуститися з першого поверху будинку, без дверей, просто глибше в будинку. Тут ми просто зрозуміли, що до нас полізуть...

І тут почалося: ми почули, як орки стріляють... ми подумали, що вони намагаються обстріляти хвіртку, щоб пройти... потім постріли припинилися на час, а буквально через хвилину-дві ми почули кілька пострілів і скигління собаки... всі зрозуміли - собаку застрелили (потім побачили, що було два постріли, в шию і голову... вона навіть не гавкала на них)... Тут ми зрозуміли, що вони у нас на території. І в цей же момент почалися постріли по будинку, всі ми подумали, що вистрілюють замок на двері, але виявилося, що вони вистрілювали вікно у вітальні.

Наступною точкою шоку для мене (та й для всіх, як потім в розмовах виявили), був момент, коли з'явилося світло (жалюзі не пропускали його, і він міг з'явитися тільки вид пробитих дверей або вікна), тоді я зрозуміла, що орки в будинку.

В одну секунду я сказала всім переходити в більший підвал, ми закрилися на ключ, дітей я сховала за непрацюючим бойлером, це було єдине місце, де вони хоч якось захищені, і всі ми просто завмерли на годину або більше, ніхто не знає точно.

Орки залізли через вікно, пошукали алкоголь, якого не виявилося. Нічого з їжі, крім баночки ікри, яку мама принесла ще із запасів на Новий рік, не взяли, взяли оцет, що нагадував вино, перевернули все в машині, яка стояла у дворі - і пішли...

Ми ще посиділи з півгодини - і вийшли. Спочатку ховалися в своєму ж дворі за туями, а коли переконалися, що вони не повернулися, пішли знову в свій підвал. Планувати виїзд.

Сказати, що це було страшно – нічого не сказати. Це було на межі життя і смерті, ніхто не знає, якби нас помітили, чим би все скінчилося. Бо перед ними проїжджала бригада з тепловізорами (сусіда так і засікли, і вистрілили, він дивом відскочив, потім розповідав історію), і якби помітили нас, то запустили б з танка...

Діти були дуже налякані, вони тряслися і здригалися ще довго... У мене вперше за весь час фізично тряслися м'язи ніг і попи, я ніяк не могла це контролювати. Сталося найгірше, що в моїй голові могло статися, ну, крім смерті, звичайно...

Після цього ми почали спілкуватися з сусідами, дізнаватися інформацію про тих, хто поїхав і як, заряджати їх прилади (так як у нас була електроенергія завдяки сонячним панелям), разом планувати виїзд.

І ось нарешті зірки на небі зійшлися, і ми запланували виїзд за певним маршрутом на 7 березня. Але все не так склалося, як думалося, як це водиться у нас.

Ситуація ж змінювалася щодня, і до ранку 7 березня той наш маршрут вже не виглядав таким безпечним, тому поїхали іншим. А до іншого ми не готувалися, їхали навмання, після того, як пройшли російський блокпост.

Я не буду писати деталі маршруту, скажу тільки, що блукали ми довго, колона, яка в той день виїжджала, машин 30, розпалася на кілька напівколон, ніхто толком не знав, що робити і куди їхати.

Фото: Буча (Getty Images)

Історія четверта

Це було 5-е березня, дев'ятий день війни в моїй країні і в моєму улюбленому місті Ірпені. З 24-го числа йшли бої в Гостомелі і в Бучі, всього декількох кілометрах від нас. Періодично снаряди долітали і до Ірпеня. Ми ховалися у ванній більшу частину часу, там була хоч якась ілюзія безпеки.

Влада міста оголосила евакуацію жінок і дітей залізницею на десяту ранку. До Ірпінського вокзалу нам йти пішки приблизно півгодини, транспорт, природно, не ходить, машини у нас немає.

У мирний час - це приємна прогулянка, під обстрілами ж зважитися на неї було важко. Напередодні ми з чоловіком зібрали в рюкзаки документи, жорсткі диски з роботою (він ілюстратор, я графічний дизайнер), аптечку, трохи їжі, по парі білизни і трохи речей нашої дочки Олі, їй 6 років.

Окремо упакували мені, окремо чоловікові, тому що не знали, будемо ми разом, або доведеться розділитися, ймовірно, йому взагалі довелося б повернутися. До того моменту я більше тижня майже нічого не їла, тільки пила воду. Їжі у нас було валом, але постійно нудило, і змусити себе з'їсти хоч що-небудь було складно.

Ми встали о шостій ранку, одяглися, відключили газ, воду, закрили обидві двері і вийшли з квартири, як тільки о 7-00 Закінчилася комендантська година.

У нас квадратний двір, який утворюють чотири однакових будинки, наш найдальший. Як тільки ми дійшли до протилежного краю двору, низько над нами з оглушливим ревом пролетів винищувач.

Ми кинулися сходами в напівпідвальний цоколь сусіднього будинку. Описати жах від винищувача над головою словами неможливо. Кількома днями раніше один такий розбомбив будинок на іншій стороні Ірпеня. Коли звук затих, ми швидко пішли в бік вокзалу.

Через дорогу у нас баптистська церква, і біля неї опинилася ціла юрба народу, багато машин. У цей момент винищувач повернувся, тепер їх було два. Люди кинулися врозтіч, намагаючись сховатися під стінами будинку, за парканом або за машинами. Ми ховалися за машиною, але в цей раз я змогла розглянути винищувачі, вони випускали снаряди, схожі на короткі вогняні стріли.

Ворота церкви були закриті, співробітник за парканом говорив, що в їх бомбосховищі більше немає місця, а евакуація почнеться пізніше. Там чергували поліцейські, я запитала у одного з них, чи буде евакуація з вокзалу. Він відповів, що начебто буде, але до вокзалу треба йти пішки. Він дістав зі своєї сумки кілька протеїнових батончиків і дав Олі, спасибі йому за доброту!

Потім він підійшов до співробітника церкви і сказав йому відкрити ворота і впустити людей, щоб всіх прямо тут не накрило авіаударом. Ворота відкрили, і ми разом з іншими людьми зайшли до церкви.

У цоколі там було облаштовано велике бомбосховище, де з самого початку жили близько 200 людей, у тому числі багато дітей. Нас пустили тільки в передбанник, де оголосили, що скоро тут будуть автобуси для евакуації жінок і дітей до Романівського моста. Міст зруйнований, але уламки впали в річку Ірпінь, і по цих уламках можна перейти на інший бік річки. Там автобуси від церкви будуть вивозити людей чи то до Білої Церкви, чи то до Вінниці, а далі самі хто куди своїм ходом.

Ми вирішили, що краще чекати евакуацію тут, ніж йти на вокзал. Ще до прибуття автобусів там стояло багато машин, багато водіїв стали кликати людей, щоб підвезти до моста відразу, а не чекати автобусів.

Ми з Олею сіли в одну з таких машин на заднє сидіння, поруч сіли ще дві мами з дітьми, водій був дуже літній чоловік, на передньому сидінні була його дружина. Я не знаю їхніх імен, вони нам дуже допомогли, від щирого серця їх дякую і сподіваюся, що вони вибралися і зараз в безпеці. Чоловіків не брали, і ми з чоловіком домовилися, що він йде до мосту пішки - йти там хвилин двадцять, ближче, ніж до вокзалу. Поки ми їхали, то бачили багато людей, які йшли до мосту пішки.

Місто Ірпінь знаходиться між двома звивистими річками - річкою Ірпінь і річкою Буча. Річка Ірпінь відокремлює весь цей регіон від Києва, а саме місто Ірпінь називають островом - тому що потрапити туди можна майже тільки по численних мостах.

На цей момент були підірвані всі мости, крім залізничного. Навколишні містечка - Гостомель, Бучу, Ворзель - вже тиждень рівняли з землею, але ми думали, що ми на острові, і танки "визволителів" не зможуть до нас дійти. Але 3 і 4 березня вони почали обстрілювати житлові будинки на околицях Ірпеня з іншого берега річки Бучі, а потім змогли знайти дорогу до нас. На Київ звідти не пройти, але до нас можна. Коли я про це почула, то зрозуміла, що треба бігти.

Романівський міст підірвали першим, ще вранці 25-го лютого. Величезна бетонна секція впала в річку, утворивши пішу переправу.

Ми з Олею вийшли з машини і вирушили до переправи разом з іншими людьми. Там стояв блокпост ЗСУ, жінок і дітей пропускали відразу, у чоловіків перевіряли документи. У той момент людей там було не дуже багато.

На тому боці переправи був колись мажорний, а зараз напівзруйнований офіс нашого забудовника, рік тому побудований супермаркет Фора з вибитими шибками, пам'ятник Невідомому солдату ВВВ, православна церква і приватні будинки, блокпости ЗСУ, далі починався ліс і траса на Київ з велосипедною доріжкою, куди ми і попрямували.

Коли ми проходили повз церкву, нас почали обстрілювати. Почали обстрілювати біженців з дітьми. Я бачила, як метрах в двадцяти від нас в землю врізався снаряд, піднявши фонтан землі.

Ми з Олею впали на землю під паркан церкви, інші люди теж. Оля кричала, я намагалася її заспокоїти. Дівчина поруч зі мною закричала " Бонечка!"- у неї при падінні розбилася переноска, звідти вискочив переляканий чорний котик і метнувся вздовж паркану, потім у зворотний бік. Я схопила його за спинку, щоб він не втік далі, а потім до нього дотягнулася і господиня.

Обстріл припинився, але ми всі там лежали, боялися вставати. Повз нас пройшли інші люди, хтось сказав - не треба лежати, вставайте і біжіть.

Ми так і зробили, швидко пішли в бік велосипедної доріжки. Я людина зовсім не релігійна, але я йшла і повторювала вголос одне і те ж: "Господи, будь ласка, допоможи нам вибратися". По дорозі солдат ЗСУ сказав мені, що якщо ще будуть обстрілювати, то бігти в ліс і падати на землю.

Ми трохи пройшли вздовж траси, там було багато людей і машин, але ніхто не знав про автобуси від церкви. Водій однієї машини запропонував нам підвезти до Києва, але я відмовилася, було страшно сідати невідомо до кого в машину. Потім ми побачили порожню маршрутку, яка під'їхала з боку Києва, розвернулася і відкрила двері.

До неї відразу стали стікатися люди, і ми теж пішли туди. Я запитала, куди він їде-на київський вокзал, якраз те, що нам і треба. Я взяла Олю на руки, щоб займати одне місце, і ми стали чекати, поки маршрутка збере ще пасажирів. Додзвонитися чоловікові не виходило, він не знімав трубку. Складно сказати, скільки ми чекали, в маршрутці поступово зайняли більшу частину і стоячих місць, люди почали квапити водія.

Він завівся і почав їхати, і тут я побачила на велосипедній доріжці чоловіка, ми з Олею почали кричати " стійте, стійте, заберіть ще нашого тата!", і вся маршрутка теж почала кричати разом з нами. Водій зупинився і підібрав чоловіка, і ми поїхали до Києва. По дорозі маршрутка підбирала всіх, хто голосував.

Вже в поїзді я прочитала, що евакуація з Ірпінського вокзалу, куди ми прямували спочатку, не відбулася - снаряд пошкодив залізничне полотно, і два вагони електрички сповзли з рейок, на щастя, порожні, люди ще не встигли в них зайти. Всіх, хто прийшов туди на евакуацію, направили в бік нашого мосту пішки.

На наступний день в тому самому місці, де обстрілювали нас, прямо під церквою, визволителі знову обстрілювали біженців, загинуло вісім осіб, у тому числі ціла сім'я - батьки і двоє дітей, і двоє дітей з іншої сім'ї, їх мама там же була важко поранена. Церква частково згоріла. На даний момент цей міст перейшло кілька тисяч людей, на ньому повно кинутих велосипедів, дитячих колясок і машин, багато покриті дірками від куль, багато згоріли.

Того ж дня серйозно обстріляли наш новий будинок і кілька сусідніх, снаряд влетів у нашу кухню. Це квартал новобудов, дуже красивий, в оточенні соснового лісу, зовсім новий, таких безліч в нашому регіоні.