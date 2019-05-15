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Таємна кімната під палацом імператора Нерона: археологи шоковані знахідкою

STYLERЖиття    15.05.2019 - 21:31
Таємна кімната під палацом імператора Нерона: археологи шоковані знахідкою
Археологи знайшли таємну кімнату (колаж РБК-Україна)

Про кімнату під палацом Нерона ніхто не знав протягом двох тисяч років

Італійські археологи виявили таємну величезну підземну кімнату, прикрашену різноманітними фресками, під "Золотим будинком" - саме так називався палац, що належав знаменитому римському імператору Нерону, який жив на початку нашої ери (народився в 37 році).

Відомо, що "Золотий будинок" Нерона, який повинен був стати однією з найбільших міських резиденцій монархів в історії, почали будувати в Римі в 64 році. Палац займав площу від 40 до 120 га, і в ньому було розташовано близько 300 кімнат.

Таємна кімната під палацом імператора Нерона: археологи шоковані знахідкою

Приблизний план палацу (фото: parcocolosseo.it)

Таємна кімната під палацом імператора Нерона: археологи шоковані знахідкою

Приблизний план палацу (фото: parcocolosseo.it)

На фресках у невідомому до сьогоднішнього дня приміщенні зображені як реальні тварини, так і безліч міфічних істот, включаючи гіппокампусів (коней з риб'ячими хвостами), кентаврів і навіть язичницького бога Пана. Як видно, малюнки наносилися червоною і вохристою фарбами.

 

Під палацом імператора Нерона знайшли таємну кімнату (фото: parcocolosseo.it)

На даний момент значна частина стін покрита брудом, який, по всій видимості, закриває і деякі фрески, однак фахівці поки що не планують видаляти цю грязь, оскільки побоюються порушити стійкість усього комплексу.

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