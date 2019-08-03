Таємниця розкрита! Довгожителька розповіла, як їй вдалося дожити до 107 років

107-річна мешканка Нью-Йорка Луїза Сіньйор поділилася шокуючим секретом щодо того, що допомагало їй зберігати молодість тривалий час і як їй вдалося дожити до 107 років. Про це інформує видання CNN.

За словами джерел, літня жінка регулярно займається спортом і дотримується здорового харчування. Однак це зовсім не є основним.

Жінка вважає, що секрет її довголіття полягає в тому, що вона ніколи не пов'язувала себе узами шлюбу, а зовсім не у вправах і танцях, які присутні щодня в її житті.

107-річна американка розповіла про своє довголіття (фото: pixabay.com)

"Я думаю, що секрет 107 років в тому, що я ніколи не виходила заміж. Я думаю, що це секрет. Моя сестра каже: "Хотіла б я ніколи не виходити заміж", - каже американка. Відзначається, що свій день народження жінка відсвяткувала вечіркою в громадському центрі. На ній було більше сотні людей.

До речі, сестрі Луїзи 102 роки, тому є ймовірність, що їх довголіття має генетичний грунт.

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