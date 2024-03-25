Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака. Кто получит премию, а кто увязнет в скандалах

Овен

Вас ждет неделя размышлений и созерцания. Радостные события подарят вам прекрасное настроение. Однако следите за питанием и позаботьтесь о своем здоровье.

Не забывайте о старых долгах и обязательствах. Сделайте все, что планировали, вам не стоит откладывать важные дела на потом. И если вы сделаете все вовремя, проблемы обойдут вас стороной.

Телец

Пришло время активности, упорного труда и серьезных решений. На работе вам стоит проявить максимальную осторожность, не упустите что-то важное. Если вы начнете лениться - ждите скандалов и ссор, вам придется защищаться от упреков.

А в личной жизни вам повезет. Вы сможете возобновить отношения с бывшим партнером, однако не стоит этого делать, если вы не хотите давать человеку второй шанс. Прислушайтесь к своему сердцу, взвесьте все "за" и "против".

Близнецы

На вашем пути могут оказаться люди, которые подарят вам прекрасные возможности. И едва ли обойдется без авантюр и рискованных поступков. Впрочем, вы получите поддержку, которая даст вам уверенность в своих силах.

Не стесняйтесь попросить о помощи и прислушивайтесь к советам. И если ваши авантюры будут связаны с кардинальными переменами в карьере, не стоит сомневаться в своих силах.

Рак

Будьте осторожны в отношениях со своей второй половинкой. Эта неделя подбросит вам немало испытаний. Постарайтесь не рубить с плеча, откажитесь от импульсивных решений и обдумывайте каждое слово, в порыве гнева вы можете сказать то, о чем пожалеете.

Уделите время творчеству и займитесь решением рабочих вопросов. Отвлекитесь и постарайтесь не зацикливаться на плохом. Все наладится, важно лишь переждать бурю.

Лев

Неделя готовит для вас немало интересных событий. Однако будьте готовы к тому, что вам придется потрудиться. Проявите лидерские качества и не забывайте уделять время своей семье.

Вас ждут позитивные перемены, задумайтесь о смене обстановки. Возможно, вам стоит запланировать путешествие и взять отпуск. Отдых после напряженных будней вас порадует.

Дева

Вас ждут хорошие новости. Возможно, речь идет об успехе в карьере. Также у вас есть все шансы получить премию. Это вас порадует, однако конкуренты могут разозлиться.

Не стоит делиться счастьем со всеми вокруг. Порой стоит промолчать, когда кто-то спрашивает вас о финансах. В остальном неделя будет спокойной, занимайтесь тем, чем хотите.

Весы

Будьте готовы к тому, что едва ли вы будете засиживаться дома. Вам стоит провести как можно больше времени в обществе. Новые знакомства пойдут вам на пользу, не стесняйтесь говорить с людьми.

Также не забывайте позаботиться о своем здоровье. Займитесь спортом или же отправьтесь на прогулку. К слову, компанию вам могут составить новые друзья, которые окажутся хорошими людьми.

Скорпион

Новая неделя вынудит вас пересмотреть свои жизненные приоритеты. Не стоит угождать тем, кто лишь пользуется вашей добротой. Вы часто жертвуете своими интересами.

Теперь же вы сможете открыть глаза и начать все с чистого листа. Переживать не стоит, вы справитесь со всем и без труда добьетесь желаемого. Все будет хорошо.

Стрелец

В ближайшие дни вы будете в центре внимания. Не стыдитесь своих талантов и проявите себя по максимуму. У вас есть все шансы на успех, важно лишь не остановиться в шаге от долгожданной победы.

Есть вероятность того, что вы сорвете куш. Не тратьте деньги на пустяки, задумайтесь о приобретении чего-то по-настоящему важному. Также вам стоит изменить свой привычный график.

Козерог

Решайте сложные задачи и не бойтесь ответственности. Честность и преданность любимому делу приведут вас к успеху. Придерживайтесь этого принципа и в отношениях с вашей второй половинкой.

А если же вы еще не встретили человека, который растопит ваше сердце, займитесь саморазвитием. Ваша судьба обязательно вас найдет, важно лишь дождаться.

Водолей

Вас ждет неделя порядка и дисциплины. Не выбивайтесь из графика и делайте так, как планировали. Кто-то попытается выбить вас из привычной колеи. Важно дать отпор врагам.

Также возможны проблемы с финансами. Не доверяйте незнакомцам, они могут вас обмануть. Будьте осторожны и постарайтесь не скандалить из-за пустяков.

Рыбы

Новая неделя может вас удивить. Возможно, вы наконец-то добьетесь того, к чему давно стремились. Это случится неожиданно и едва ли к такому можно подготовиться заранее.

Не забывайте о своей семье. Уделите время родственникам и займитесь домашними делами. Возможно, вам стоит сделать перестановку или же купить что-то новое.