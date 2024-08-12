Таро-гороскоп на неделю: Скорпионов ждут скандалы, а Козероги покорят этот мир

Овен

Карты Таро указывают на то, что это неделя будет для вас яркой и насыщенной. Покоряйте любые высоты и не бойтесь упасть. Вы сможете найти новый источник дохода и добиться успеха. Однако помните о важности баланса найдите время для отдыха.

Телец

В ближайшие дни вы сможете насладиться спокойствием. Вы ощутите стабильность и уверенность. Не отвлекайтесь на пустяки и интриги, вам стоит обратить внимание на свою личную жизнь. Позвольте любви и романтике изменить вашу жизнь к лучшему.

Близнецы

Вас ждет неделя новых знакомств и крутых впечатлений. Вы сможете многому научиться, этот опыт во многом вам поможет в будущем. Однако не торопитесь с важными решениями. Обдумывайте свои действия и постарайтесь все планировать наперед.

Рак

Карты Таро указывают на то, что ближайшие семь дней будут очень эмоциональными и чувственными. Вы сможете принимать правильные решения, если будете слушать свою интуицию. Проведите время в кругу семьи и не забывайте о важности баланса во всех сферах жизни.

Лев

Уже на днях наступит ваш звездный час. Карты Таро указывают на то, что эта неделя станет для вас удачной. Ловите птицу счастья за хвост и не упускайте шанс покорить этот мир. Вы окажетесь в центре внимания, не бойтесь и верьте в чудеса.

Дева

Вы сможете добиться желаемого, если начнете обращать внимание на все детали. Важен каждый момент, знаков будет немало. Не теряйте бдительность и сделайте так, чтобы все шансы на успех привели вас к счастью.

Весы

Посвятите эту неделю поиску компромиссов. Вы сможете сгладить любой конфликт и зарыть топор войны. Найдите правильные слова и поговорите с теми, кто вам дорог. Не стоит зацикливаться на плохом, удача вернется в вашу жизнь лишь тогда, когда вы окружите себя позитивом.

Скорпион

Эта неделя будет непростой. Карты Таро сулят вам скандалы и проблемы. Если вы будете держать свои эмоции под контролем, буря утихнет. Не сжигайте мосты и не говорите то, о чем потом будете жалеть.

Стрелец

Вас ждут приключения и новые открытия. Отправьтесь в путешествие или придумайте что-то интересное, вам точно не стоит засиживаться дома. Эта неделя подарит вам немало хороших впечатлений, начинайте дышать полной грудью.

Козерог

Карты Таро советуют вам готовиться к судьбоносным событиям. На этой неделе перед вами будут открываться все двери. Ставьте новые цели и радуйтесь победам, однако не забывайте об отдыхе и своих близких.

Водолей

Наберитесь смелости. Вам стоит озвучивать свои идеи и желания. Если вы будете молчать, удача обойдет вас стороной. Это касается не только карьеры, а еще и вашей личной жизни. Говорите о своих чувствах.

Рыбы

Эта неделя вас приятно удивит. Вы сможете заниматься любимым делом и ничто вас не потревожит. Однако если вы захотите приключений - решайтесь, все получится.