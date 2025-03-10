Таро-гороскоп на неделю. Кому сказочно повезет, а кому судьба приготовила новые трудности

Овен

На этой неделе важно поддерживать себя и не забывать о своих долгосрочных планах и целях. Карта Таро подтверждает, что все усилия, которые вы вкладываете в улучшение своего здоровья, финансов, карьеры и семейной жизни, начинают приносить плоды. Вы прошли долгий шлях и создали крепкую основу для будущего. Продолжайте двигаться вперед.

Телец

Карта Таро, которая выпала вам, показывает, как вы возвращаетесь мысленно в прошлое, замечая людей, места, события и роли, которые, по вашему мнению, должны быть частью вашей жизни и в настоящем. Все изменилось, и теперь у вас есть шанс вернуть то, что вам дорого. Именно сейчас все может получиться.

Близнецы

На этой неделе необходимо больше поощрять себя за упорство и способность работать усерднее, чем кто-либо другой. То, что на первый взгляд может показаться неудачей или препятствием, исчезнет, оставив вас в полном движении. На этой неделе вы сможете достичь гораздо большего, чем ожидаете. Продолжайте двигаться вперед и не сдавайтесь.

Рак

Карта Таро, которая выпала вам, указывает, что вы очень хорошо понимаете своих близких и любимых людей. Понимание рождает сострадание, создавая пространство для качественного обсуждения, а также для поиска решения, как двигаться дальше. Ваша способность понимать других невероятно ценна - используйте ее мудро.

Лев

Представители этого зодиакального созвездия - мастера построения отношений, люди, глубоко вовлеченные в свое ближайшее окружение, лидеры и вдохновители, которых ценят среди семьи, друзей, коллег по работе и общества. Сосредоточьтесь на этой неделе на тех, кого вы любите, и кто важен для вас.

Дева

С 10 по 16 марта вы вступаете в новое большое приключение - возможно, это связано с путешествиями, карьерой, образованием, творчеством или здоровым образом жизни. Уделите больше внимания вашему бесстрашному стремлению и способности начинать что-то неизведанное.

Весы

На этой неделе вам предстоит посмотреть на ситуации с разных точек зрения и проанализировать происходящее. Карта Таро, которая выпала вам, показывает, что вы мыслите нестандартно, внимательно и непредвзято подходите к тому, что сбило с толку или помешало другим. И в конце концов находите новый взгляд на вещи, который открывает путь к прогрессу и следующему шагу.

Скорпион

На этой неделе вам предстоит столкнуться с самыми темными и скрытыми страхами, которые терзают вас и ваших близких. Вы не только сможете прояснить ситуацию, но и взять на себя ответственность, предпринять шаги, улучшить положение, исцелить боль и исправить ошибки. Используйте свою силу на благо, улучшая ситуацию.

Стрелец

На этой неделе представители этого зодиакального созвездия окажутся в центре внимания. Ваша жизнерадостная личность воздействует на окружающих, вдохновляя их на действия. Разносите свою волшебную, позитивную атмосферу как можно дальше. Поощряйте, вдохновляйте, создавайте, сотрудничайте, утешайте и воспитывайте.

Козерог

С 10 по 16 марта вам предстоит оказать помощь кому-то, кого вы знаете и о ком заботитесь. Выслушайте и помогите увидеть путь вперед. Вы поддерживаете людей и находите путь к практическим шагам, чтобы улучшить свое состояние. Вы не просто сочувствуете, но и вдохновляете.

Водолей

На этой неделе вам следует больше проявить себя в социуме. Вы можете создавать волшебные моменты и привносить яркость и жизненную силу в любое пространство, в котором находитесь. Люди могут вдохновить вас, подарить новые возможности - вам нужно просто быть собой и наслаждаться процессом.

Рыбы

На этой неделе постарайтесь визуализировать свое будущее. Каждый может проектировать и строить самые прекрасные образы жизни и целые миры. Стремитесь к лучшей версии себя. Чем выше будут ваши цели на этой неделе, тем более впечатляющим будет результат. Почувствуйте уверенность в себе, чтобы превратить это в реальность.

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