Таро-гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет в любви, а кто разбогатеет

Овен

Вас ждет неделя, наполненная плодотворной работой и получением похвалы за проделанный путь. Добиться успеха вам помогут коллеги, не отказывайтесь от командной поддержки.

Также вас может ждать встреча с человеком из прошлого, возможно, с бывшим возлюбленным. Задумайтесь о том, готовы ли вы снова впустить его в свою жизнь. Не торопитесь с решением.

Телец

Вас ждет неделя, наполненная позитивными событиями. Пришло время перемен и глобальных трансформаций. Вполне вероятно, что вас ждут романтические приключения.

Однако будьте осторожны в беседе с друзьями и коллегами. Не подавайтесь соблазнам и откажитесь от ненужных трат. Следите за своим здоровьем и почаще отдыхайте.

Близнецы

Карты Таро сулят вам важные события. Прислушивайтесь к своей интуиции и советам от людей, которым вы действительно доверяете. Вы сможете добиться значительных успехов в карьере, если начнете действовать.

Однако не забывайте о личной жизни, сохраняйте баланс. Ваша привлекательность очарует всех вокруг. И если вам кто-то нравится - скажите об этом.

Рак

Вас ждет неделя приятных сюрпризов. Ваши отношения с любимым человеком выйдут на новый уровень, наполненный романтикой и гармонией. Также вам стоит рассмотреть возможность прыжка в карьере.

Однако будьте готовы к конкуренции. Сохраняйте спокойствие и хладнокровие, и вы обязательно одержите победу. Заручитесь поддержкой друзей.

Лев

Посвятите время своей семье, вам стоит укрепить отношения с близкими людьми. Также позаботьтесь о гармонии в отношениях с вашей второй половинкой. Вероятно, любимый человек хочет сделать вам сюрприз, но боится вашей реакции.

Будьте мягче и добрее. А на работе постарайтесь не принимать важных решений. Существует риск фатальной ошибки.

Дева

Вас ждет успех во всех сферах. Несмотря на попытки коллег и недоброжелателей, которые хотят все испортить, вы сможете добиться прогресса в работе.

Также вас могут пригласить на прекрасное свидание, оно поспособствует развитию отношений. Вы и ваш партнер можете отправиться в путешествие.

Весы

Готовьтесь к тому, что эта неделя будет насыщенной. Начните заниматься спортом, чтобы улучшить фигуру и здоровье. Добивайтесь высот на работе, вам могут предложить повышение.

Примите меры, чтобы сохранить семейное счастье, избегая ссор и разногласий с родственниками. А к концу недели позвольте себе отстраниться от всего, что приносит негатив. Дайте себе развлечься.

Скорпион

Вы сможете сорвать куш. Это поможет вам забыть о проблемах с деньгами. Не спешите тратить все на развлечения, задумайтесь о завтрашнем дне и позаботьтесь о финансовой "подушке безопасности".

Чтобы повысить свой творческий потенциал на работе, начните пробовать новые стратегии. Делитесь мыслями с начальством, а дома постарайтесь поменьше говорить о работе, это приведет лишь к ссорам.

Стрелец

Вам стоит навести порядок в своей жизни. Возможно, вы уже привыкли к хаосу, однако он не приносит пользы. Приложите усилия и постарайтесь решить все свои проблемы.

Также карты Таро указывают на то, что вам нужно позаботиться о себе и своем здоровье. Почаще гуляйте, займитесь спортом или же просто добавьте в свою жизнь немного физической активности.

Козерог

Сохраняйте оптимизм и веру в чудо, на этой неделе вас могут ждать проблемы. Однако не стоит закрываться в себе. Поделитесь с близкими своими переживаниями, вы получите поддержку.

Будьте осторожны со спонтанными тратами, отложите важные дела. Отдых на природе с друзьями зарядит вас энергией.

Водолей

Новые задачи на работе приведут вас к карьерному росту. Вас ждут крепкие и выгодные партнерские отношения, также есть вероятность того, что вам удастся выгодно инвестировать свои сбережения.

Совместный ужин с любимым человеком укрепит отношения и подарит вам много радости. Если же у вас нет второй половинки - пришло время отправиться на поиски.

Рыбы

Вас ждет удачная и яркая неделя. Терпение и настойчивость на работе откроют новые возможности, помните об этом. Карты Таро сулят вам хорошее настроение.

Однако возможны разногласия с родственниками, постарайтесь не наговорить лишнего. Не забывайте об отдыхе и занимайтесь любимым делом. Также уделите время давним друзьям, которые о себе напомнят.