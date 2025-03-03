Таро-гороскоп на неделю. Для кого Вселенная готовит судьбоносную встречу, а кому не избежать неприятностей

Овен

На этой неделе вам предстоит поработать с исцелением и отпусканием боли, утраты или сожалений, возможно, связанных с близким человеком. Это может быть общая пережитая утрата или ситуация, в которой вы оба сыграли свою роль. Прекратите пытаться игнорировать или "закапывать" прошлое.

Телец

С 3 по 9 марта следует сосредоточиться на личных отношениях. Рассматривайте каждого человека как к уникальную личность, стремитесь найти способы гармонично взаимодействовать и ладить. Не забывайте выделять время для индивидуальных встреч с теми, кто вам близок. Это стоит ваших усилий.

Близнецы

Для вас общение всегда стоит на первом месте в любых отношениях. Близнецы любят не только говорить, но и учиться. Вы не терпите людей, которые что-то скрывают, избегают разговоров или играют в прятки. Не бойтесь озвучить эту потребность. Это может стать неожиданностью для тех, кто считает, что вы слишком заняты, отстранены или не интересуетесь их делами. Как же они ошибаются.

Рак

На этой недели Раки захотят почувствовать стабильность. Вам важно знать, что другой человек так же вовлечен в отношения, как и вы, и что он не лжет, не играет в игры, не избегает ответственности и не тянет время. Задавайте вопросы и внимательно следите за поведением собеседника.

Лев

Вам нужно открыто выражать свои желания. У вас есть высокие требования к партнеру - вы хотите страсть, близость, острые ощущения, свободу и восхищение. Если кто-то не может все это дать вам, возможно, это не ваш человек. Любовь для представителей этого зодиакального созвездия невероятно важна, и вам нужен партнер, который также жаждет любви. Ищите его. Возможно, это будет Телец или Весы.

Дева

На этой неделе вы можете столкнуться с неправдой в ваших близких отношениях. Карта Таро, которая выпала вам, поможет выявить факты, вскроет истинные чувства и направит вас к вопросам, которые стоит задать. Не избегайте этого. Правда скрыта прямо перед вами, и важно узнать ее, чтобы иметь возможность с ней справиться. Будьте детективом на этой неделе и не бойтесь искать ответы.

Весы

Карта, что выпала вам, свидетельствует, что в ваших близких отношениях существует несбалансированная динамика власти, которую пришло время исправить. Кто-то взял на себя слишком много контроля, и это нужно изменить. Будьте мудрыми в выборе того, что вы хотите изменить.

Скорпион

Вам нужно выразить вслух то, что происходит внутри - выпустить всю накопившуюся тоску и страх. Как только вы произнесете эти слова, сила страха исчезнет, и вы почувствуете облегчение. Ваши близкие поймут и поддержат вас. Это поможет вам почувствовать себя гораздо лучше. Сделайте это на этой неделе.

Стрелец

С 3 по 9 марта вы можете почувствовать, как что-то начинает меняться в ваших отношениях. Позвольте этим изменениям происходить. Не цепляйтесь за старые привычки, взгляды, связи или действия. Пусть все обновляется в своем темпе и особенном ритме. Вы меняетесь, и ваши отношения тоже.

Козерог

Не стесняйтесь говорить о том, как важно для вас побыть наедине с собой, заниматься личными делами или просто иметь пространство для спокойного существования. Это естественная потребность. Если разговор о вашем желании одиночества кажется неловким, просто начните больше делать вещи в одиночестве. Пусть ваши действия говорят громче слов.

Водолей

Для представителей этого знака Зодиака на этой неделе настанет момент, чтобы обсудить с близким человеком ваши запутанные отношения. Дайте ему понять, что у вас также есть своя точка зрения. Поделитесь своими чувствами и желаниями. Узнайте, что он думает, и внимательно выслушайте. Это двусторонний процесс. Найдите решение, которое устроит обоих.

Рыбы

Для Рыб эта неделя принесет хорошие новости. Если вы одиноки, обратите внимание на человека водного знака (Рыбы, Рак, Скорпион). Если вы уже в отношениях, сделайте эту неделю особенной и романтичной. Запланируйте сюрприз, отправьте приятные сообщения, купите подарок, организуйте свидание и создайте пространство для вас двоих, чтобы наслаждаться временем вместе.

Вас может заинтересовать