Таро-гороскоп на неделю. Кто встретит настоящую любовь, а кому не избежать проблем

Овен

Вы стремитесь к определенности и стабильности в своем долгосрочном будущем. Вам не страшно начать все с нуля, сделать инвестиции или работать очень тяжело. Главное, чтобы вы знали, что усилия будут вознаграждены, и награда будет достойна тех усилий. Карта Таро, которая выпала вам, призывает начать на этой неделе построить четкий план действий и только после этого сделать первый шаг.

Телец

На этой неделе вы будете стремиться к росту и развитию. Вам важно чувствовать, что вас ценят, дают возможность раскрыть потенциал, и что вы сможете достичь более высокого уровня, руководящей должности или экспертной позиции. Ищите пути для дальнейших достижений и возможностей для продвижения.

Близнецы

С 24 по 30 марта Близнецы будут искать правду. Задавайте прямые вопросы и сомневайтесь в полученных ответах, чтобы проверить их на правдивость. Анализируйте, рассуждайте, используйте логику и интуицию. То, что вы узнаете на этой неделе, может определить ваш будущий путь, поэтому не позволяйте обходить важные вопросы. Будьте прямыми и требуйте такой же прямоты в ответах.

Рак

Вы особенно чувствительны к отрицательной энергии, напряжению или даже злым намерениям, и сейчас это чувствуется в воздухе. Ваше главное желание - избавиться от этого. И у вас есть возможность сделать это. Это не обязательно означает конфронтацию или что-нибудь неприятное. Это может быть своевременное предупреждение, отстранение, блокировка или просто легкое дистанцирование, что осуществить совсем не сложно.

Лев

На этой неделе у вас будет возможность изменить свою личную жизнь. Карта Таро, которая выпала вам, сулит начало чего-то счастливого. Какие бы отношения вы ни начали, они принесут вам только положительные эмоции. Если вы одиноки, не сомневайтесь, а действуйте. Водные знаки - Рыбы, Рак или Скорпион - выглядят для вас очень перспективно. Также обратите внимание на традиционные места для знакомств (бар, магазин, спортзал и т.п.).

Дева

Вы хотите решить старую проблему, которая снова появилась в жизни. Вам надоело игнорировать ее, и вы хотите, чтобы эта ситуация наконец-то завершилась раз и навсегда. Поэтому перестаньте повторять одни и те же действия. Карта Таро призывает вас сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Станьте на место другого человека, и тогда вы увидите, почему предыдущие действия не привели к результату.

Весы

На этой неделе будьте готовы к компромиссам, соглашениям, перемириям и объединениям с теми, с кем у вас были разногласия или невысказанные оскорбления. Озвучьте свои проблемы, выразите надежду на будущее. Восстанавливайте связи и "ремонтируйте мосты". Вы способны сделать это лучше всех.

Скорпион

На этой неделе оптимизируйте свой график и рутину, разгрузите себя, делегируйте простые задачи. Избегайте лишних действий, чтобы эта неделя была максимально спокойной - это поможет сбалансировать вашу энергетику и атмосферу. Вы устали от борьбы с проблемами и постоянными кризисами, поэтому нужно перезагрузиться.

Стрелец

Есть кто-то или что-то из вашего прошлого, по кому вы действительно скучаете и хотите снова воссоединиться. Мы все иногда теряем связь с людьми, старыми увлечениями или ролями, с местами, которые нам были дороги. Карта Таро, которая выпала вам, указывает, что настало время действовать.

Козерог

С 24 по 30 марта сосредоточьтесь на своих идеях. Независимо от вашей цели, на этой неделе нацельтесь на ее достижение. Карта Таро, которая выпала вам, говорит о том, что вам хватит креативности и ума для того, чтобы рассмотреть все варианты и организовать все на самом высоком уровне.

Водолей

Последние несколько месяцев вы хотели получить четкий ответ на важный вопрос, решение той или иной проблемы. На этой неделе вы получите желаемый результат, поэтому важно быть активным, вовлеченным и присутствовать в ситуации. Лучше даже инициировать процесс и задавать вопросы.

Рыбы

На этой неделе сосредоточьтесь на творчестве. Рыбы - один из самых креативных знаков Зодиака, и сейчас ваше желание - найти способ выразить свои идеи и эмоции. Вы хотите иметь талант, который увлекает других, и возможность воплощать свои творческие мысли. Так почему бы и не попробовать? Экспериментируйте с разными методами, техниками и практиками.

Вас также может заинтересовать