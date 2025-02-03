Таро-гороскоп на неделю. Кто встретит любовь всей своей жизни, а кому следует закончить старые отношения

Овен

На этой неделе вам встретится человек, возможно, это будет представитель водного знака (Рыбы, Рак, Скорпион) или кто-то из вашего прошлого, связанный с детством. Он принесет в вашу жизнь нотку романтик. Вы будете ощущать сильное притяжение и получите поддержку. Это может стать началом возрождения старой дружбы или перейти во что-то большее. В любом случае эта встреча будет приятной и важной для вас.

Телец

На данный момент вы переживаете важный внутренний сдвиг. Карта Таро указывает, что вы уже не хотите тех отношений и партнерства, что были для вас актуальны раньше. Это время для размышлений, обсуждений и поиска новых ориентиров. Изменения - это естественно, и рост - это всегда хорошо. А если вы одиноки, будьте готовы, ведь Стрелец может войти в вашу жизнь совсем скоро.

Близнецы

В вашей жизни может появиться кто-то, к кому вас будет очень сильно тянуть. Особенно обратите внимание на представителей такого зодиакального созвездия как Козерог. Близнецы любят следовать своим желаниям, однако помните, что за любые приключения придется заплатить цену. Нельзя получить все и сразу - будьте готовы к последствиям.

Рак

Ракам на этой неделе следует постараться проводить больше времени вне дома, потому что судьба и случайные обстоятельства могут свести вас с нужными людьми. Это касается как личной жизни, так и карьеры. Единственное, что вам нужно сделать - быть открытыми к новому общению. Скорее всего, к вам проявят симпатию огненные знаки Зодиака - Лев, Овен, Стрелец.

Лев

В последние несколько месяцев вы медленно привыкали к своему окружению и друзьям, а теперь начинаете чувствовать подобные изменения в личной жизни. Это может касаться привычек и динамики в отношениях с партнером - возможно, пришло время для обновлений. Однако на этой неделе будьте настороже, особенно в общении с представителями земных знаков - Козерогом, Девой и Тельцом.

Дева

На этой неделе в приоритете восстановление. Постарайтесь выявить трещины и проблемы в ваших самых близких отношениях, а затем обсудите их, стараясь понять точку зрения другого человека. Карта Таро, которая выпала вам, говорит, что все можно исправить, нужно лишь добраться до корня проблемы и поговорить об этом. Не усугубляйте ситуацию, а лучше решайте ее через конструктивное общение.

Весы

В последнее время вы чувствовали борьбу в отношениях или отсутствие динамики. Но не сдавайтесь и не закрывайте двери. Продолжайте идти вперед и вкладывать свою энергию хотя бы на этой неделе. Что-то изменится или откроется, что сделает все ваши усилия стоящими. Вы получите желаемое, просто не останавливайтесь.

Скорпион

На этой неделе в вашу жизнь войдет человек, который излучает энергию "Отцовской фигуры". Он будет, скорее всего, старше вас, а также наделен мудростью, силой, проницательностью и практичностью. Он уже многое пережил и достиг, и вас будет привлекать его энергия. Это может быть человек земного знака: Дева, Телец или Козерог. Будь то в романтическом, рабочем или дружеском контексте, обращайте внимание на такую ауру и позвольте себе приблизиться к этому человеку.

Стрелец

Стрельцам иногда нужно понять, чего они действительно хотят, прежде чем сделать это реальностью. Действуйте так, как если бы ваше видение уже начало сбываться: поступайте так, как поступали бы в этой идеальной реальности, будьте теми, кем вы хотите быть. Водные знаки - Рак, Рыбы, Скорпион - выглядят очень благоприятно для вас на этой неделе. Это может быть человек, который так же креативен и изобретателен, как и вы.

Козерог

На этой неделе ваша жизнь точно изменится, человек, который вас утомлял или расстраивал, уйдет из вашей жизни. Поэтому будьте открыты к переменам. На самом деле, не просто принимайте их - станьте их инициатором. Прокладывайте путь для других, потому что они последуют за вами. Используйте эту магию трансформации, чтобы улучшить сферу любви и отношений.

Водолей

Ваша сфера отношений сейчас напоминает сложную и опасную территорию. Возможно, в вашей жизни есть "любовный треугольник", из-за чего отношения сильно страдают. Убедитесь, что вы понимаете свои приоритеты, и позвольте им направлять ваши действия. Не поддавайтесь драме, требованиям или конкурентной борьбе. Соперничество редко бывает полезным, особенно в отношениях.

Рыбы

Рыбам на этой неделе нужно немного дистанцироваться от других и их постоянных требований и влияния. Может быть, вам просто нужен перерыв. Вам крайне важно уделить время размышлениям, медитациям и поиску собственных истин, идей и историй. На этой неделе вы будете ставить это на первое место, так как нужно уделить время для себя.