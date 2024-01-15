Таро-гороскоп на неделю: кто найдет счастье всей жизни в период с 15 по 21 января

Гороскоп по картам Таро на неделю (с 15 по 21 января) сулит необычные события и приключения. Однако если представителям одних знаков Зодиака повезет, ведь они найдут счастье всей своей жизни, то другим придется столкнуться с проблемами.

Овен

Новая неделя даст вам смелость и уверенность. Вы можете решиться на авантюру, риск будет вполне оправданным. Не бойтесь получать опыт и смело двигайтесь вперед.

Вам точно стоит выйти за рамки и сбросить с себя всю рутину, которой вы себя окружили. Начните новую жизнь, вы найдете массу поводов для радости. Успех будет преследовать вас буквально по пятам.

Телец

Эта неделя подбросит вам важные события. Вас ждут сложности, готовьтесь к тому, что в отношениях с любимым человеком и родственниками у вас могут возникнуть конфликты. И едва ли вы будете этому рады, поэтому постарайтесь заранее обдумать план действий.

Гоните прочь негатив и не позволяйте эмоциям выйти наружу. Если вы сумеете сдержаться, все решится быстро и без проблем. В конце недели вы сможете понять, что не зря сгладили все острые углы.

Близнецы

Вам стоит сосредоточиться на своих интересах и целях, а также на общении с единомышленниками. Занимайтесь саморазвитием. На работе вам придется приложить больше усилий, возникнут какие-то препятствия.

Однако переживать не стоит, вы со всем справитесь, если попросите помощи у коллег. В отношениях с вашей второй половинкой могу возникнуть небольшие разногласия, важно научиться контролировать свой гнев.

Рак

Пришло время отдохнуть от работы и сосредоточиться на себе. Займитесь своим здоровьем, отправьтесь в салон и смените имидж, обновите гардероб. Кроме этого, вам срочно нужно избавиться от хлама.

Когда вы наберетесь сил и будете готовы к новым свершениям, приступайте к делам. Вы сможете выстроить отношения с коллегами и найти гармонию. Наслаждайтесь балансом.

Лев

Вас посетит муза. На этой неделе вы сможете начать новый проект, вдохновения будет очень много. Делитесь творческими идеями с коллегами и друзьями, не закрывайтесь в себе.

Новая неделя подарит вам возможность получить повышение или же сменить работу. Однако не стоит зацикливаться на карьере. Старайтесь уделять время семье, иначе вас ждут скандалы.

Дева

В ближайшие дни вы узнаете что-то новое. Это может оказаться тайной, которую от вас уже давно скрывали. Но также вы сможете получить новые знания, которые пригодятся вам на работе.

Не ленитесь, прилагайте максимум усилий. Если же вы решите отдохнуть и "сбежать" с работы, вас ждут проблемы с начальством. Все может закончиться увольнением.

Весы

Не забывайте о том, как важно доверять людям. Рядом с вами находятся настоящие друзья, которые точно помогут в трудную минуту. Однако из-за недостатка общения они начинают от вас отдаляться.

Посвятите эту неделю общению и приятным встречам. Вы сможете восстановить связь и не потерять тех, кто вам дорог. В личной жизни вас ждут романтические приключения и новые знакомства.

Скорпион

Вам стоит сосредоточиться на своих финансах и социальном статусе. Возможно, кто-то решит вам насолить. Будьте к этому готовы и обязательно дайте отпор врагам, не стоит игнорировать их поведение.

На работе вам придется приложить больше усилий, тогда вы сможете добиться успеха. Обязательно обсудите планы со своей второй половинкой. Вероятно, любимый человек хочет сообщить вам какие-то новости.

Стрелец

Эта неделя точно не подойдет для важных решений. Вам стоит обдумывать каждый шаг, однако это не должно вас огорчать. На самом деле судьба готовит для вас нечто особенное.

Вы сможете найти счастье всей своей жизни и наконец-то забыть о сложностях. Вас окружат поддержкой и любовью, и тогда вы сможете принимать решения без страха совершить ошибку.

Козерог

Будьте готовы, что в ближайшие семь дней вас будут испытывать на прочность. Не ведитесь на провокации и сохраняйте холодный разум. Все проблемы рано или поздно закончатся, не забывайте об этом.

Вероятно, на работе вас попытаются спровоцировать на конфликт. Однако если вы сдержитесь и покажете, что выше этого, вас ждет приятный сюрприз. Верьте в себя и не забывайте о своей мечте.

Водолей

Вас ждет интересная и насыщенная неделя. Вы сможете повеселиться с друзьями, однако не спешите тратить деньги на вечеринки. Обдумывайте каждую покупку и постарайтесь экономить.

В отношениях с человеком, которого вы любите, вас ждут хорошие новости. Не жалейте времени и сил, порадуйте вторую половинку чем-то особенным.

Рыбы

Вам нужно сосредоточиться на своей карьере. Новая неделя готовит для вас новые вызовы, ради которым вам может потребоваться немало сил. Однако отказываться от сложных испытаний не нужно.

Если вы найдете поддержку, то с легкостью справитесь со всем, что казалось вам ужасным. К выходным вам стоит отправиться в путешествие и проведать тех, кого вы давно не видели.