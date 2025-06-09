Таро-гороскоп на неделю. Кто примет важное решение, а кто почувствует ностальгию по прошлому

Овен

Карта Таро: Влюбленные

Вы переживаете внутренний конфликт, не можете определиться с важным решением. Ваши желания противоречат сомнению, и это создает напряжение между вашими эмоциями и разумом.

Постоянная неопределенность мешает двигаться вперед и вызывает стресс. К концу месяца нужно принять решение и не сомневаться в нем, это поможет навести порядок во мнениях и положить конец этому беспорядку.

Телец

Карта Таро: Шестерка Монет

На этой неделе следует обратить внимание на баланс обязанностей по домашним делам. Если вы пытаетесь все делать самостоятельно или, напротив, переводите обязанности на других, это может привести к напряжению.

Важно организовать дела таким образом, чтобы все могли внести свой вклад. Четкое и справедливое распределение поможет сохранить гармонию в вашем доме.

Близнецы

Карта Таро: Тройка Монет

Неделя подходит для работы в команде над совместными проектами. Если вы хотите добиться значительных результатов, не пытайтесь все делать самостоятельно.

Совместные усилия позволят создать нечто более значимое и стабильное, чем индивидуальная работа. Это также отличная возможность для обмена идеями и улучшения вашего окружения.

Рак

Карта Таро: Королева Мечей

На этой неделе важно разработать четкий и логический план действий, иначе ваши усилия могут не принести желаемого результата. У вас сильное желание достичь цели, но без должной подготовки и стратегии все может идти не так.

Это идеальное время, чтобы сделать конкретные шаги и действовать ответственно. Если вы сможете наладить стабильность в вашем доме, это принесет внутреннее спокойствие и уверенность.

Лев

Карта Таро: Девятка Монет

Ваши большие амбиции и планы по дому могут казаться долговременными, но не останавливайтесь на пути их реализации. Вы работаете над созданием идеального места для себя, и, хотя это может занять время, каждый шаг приближает вас к цели.

Это ваш большой проект, и даже если он продлится несколько лет, результат будет стоить усилий. Продолжайте двигаться вперед и не бойтесь мечтать - ваши мечты сбудутся.

Дева

Карта Таро: Верховная Жрица

Как представитель Меркурия, вы склонны к умственной активности, поэтому вам необходимо найти место для покоя и тишины. Эта карта указывает на то, что вы могли бы подавлять свои подлинные желания.

На этой неделе пора остановиться и подумать, дать своим чувствам пространство для выражения - вы способны реализовать то, чего действительно хотите!

Весы

Карта Таро: Колесница

Эта карта символизирует движение, смену места, путешествия и новые возможности. Возможно, вы сейчас задумываетесь о своем будущем жилье, размышляете, где может быть ваш дом.

Если это ваша цель, июль может стать удачным временем для больших перемен. Но пока сосредоточьтесь на представлениях о своем будущем жилье и начните двигаться в этом направлении.

Скорпион

Карта Таро: Тройка Мечей

На этой неделе важно провести очистку энергии в вашем доме. Откройте все окна, зажгите благовония, особенно в углах, и представьте, как тяжелая энергия выходит вместе с дымом.

Также можно очистить пространство звуками, постукивая ложкой по бокалу или аплодированием. Добавьте белые свечи или кристаллы, если вам это близко, и проведите энергетическую уборку - вы почувствуете, как повышается настроение.

Стрелец

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Вы авантюрист и весельчак, и ваш дом должен отражать вашу свободу и открытость. Ваше пространство должно быть наполнено яркими моментами, памятными вещами и развлечениями.

Если вы планируете проводить время дома, сделайте его местом радости и развлечений. Жизнь в изоляции не для вас, потому создайте атмосферу, где каждый день будет приносить новые эмоции и смех.

Козерог

Карта Таро: Десятка Жезлов

На этой неделе вам важно не брать на себя больше, чем можете выдержать. Не перегружайте себя домашними делами - у вас и так все хорошо.

Летом сделайте паузу: откажитесь от больших ремонтов или расходов, просто наслаждайтесь тем, что у вас есть. Это позволит вам лучше понять, что действительно является приоритетом в вашей жизни.

Водолей

Карта Таро: Шестерка Кубков

С 9 по 15 июня вам будет свойственна ностальгия по прошлому, особенно по детству и местам, где вы когда-то жили. Возможно, вы захотите вернуться в эти места или внести элементы прошлого в свое текущее пространство.

Это может быть переезд в родной дом, добавление винтажных предметов или антиквариата, создание стены с семейными фотографиями.

Рыбы

Карта Таро: Дьявол

На этой неделе нужно пересмотреть свои старые привычки и давно потерявшие свою пользу. Вы могли попасть в рутинный цикл по домашним делам, финансам или ремонту.

Уделите внимание тому, как организовано ваше жилье и что в нем можно изменить, обновить или даже полностью избавиться от чего-нибудь старика. Проведите генеральную уборку в быту - это поможет вам почувствовать больший контроль, улучшить ситуацию и даже сэкономить деньги.