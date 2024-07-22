Таро-гороскоп на неделю: Близнецов ждут взлеты и падения, а Львы разбогатеют

Овен

На этой неделе удача будет на вашей стороне, а потому ставьте перед собой амбициозные цели и действуйте. Для достижения успеха попробуйте изменить свои привычки, начинайте с малого. Кроме этого, постарайтесь не торопиться с решениями, обдуманные шаги во многом вам помогут.

Телец

Карты Таро указывают на то, что вы приблизитесь к исполнению своей мечты. Упорство и желание срывать с неба звезды сделают вас по-настоящему непобедимым лидером. Ищите новые источники знаний и доходов, все получится.

Близнецы

Будьте готовы к тому, что это будет неделей взлетов и падений. Перемен будет немало, но вы справитесь. Сохраняйте позитивную атмосферу дома, дорожите своими отношениями с любимыми и близкими людьми. Пора научиться разделять сферы карьеры и личной жизни.

Рак

Карты Таро сулят для вас новые возможности. Не бойтесь рисковать, удача на вашей стороне, на работе наконец-то признают ваши заслуги. Однако не забывайте об отдыхе, отправляйтесь в путешествие, чтобы развлечься и зарядиться энергией.

Лев

Сохраняйте позитивный настрой. Вы найдете новые источники дохода, которые дадут вам финансовую уверенность и помогут воплотить все ваши желания в жизнь. Эта неделя станет удачным моментом для новых знакомств, не отказывайтесь от них.

Весы

Используйте шанс, который вам подбросит судьба. Ловите момент и воплощайте свои идеи в жизнь. Отбросьте сомнения, все ваши старания не останутся незамеченными. Не бойтесь сделать шаг вперед, вас ждет большое счастье.

Скорпион

Карты Таро советуют вам обратить внимание на свою вторую половинку, это укрепит ваши отношения. Если вы еще не нашли любимого человека, пришло время отбросить страхи и проявить инициативу. Не бойтесь обжечься.

Стрелец

На этой неделе возможен карьерный рост, может даже быть повышение зарплаты. Мелкие разногласия с близкими могут омрачить атмосферу в семье.

Однако не рискуйте своими финансами, изучите все нюансы перед серьезными тратами.

Козерог

Не упустите свой шанс изменить жизнь к лучшему, вас ждут романтические приключения. Кроме этого, вас ждет успех в профессиональной сфере. Однако уделите внимание своему здоровью, не игнорируйте "тревожные звоночки".

Водолей

Не теряйте в себя веру, вы сможете добиться всего, о чем мечтаете. Постарайтесь правильно планировать свое время, важно все успеть. Если вы понимаете, что не можете справиться со всеми задачами, попросите о помощи и заручитесь поддержкой близких.

Рыбы

На этой неделе вам пригодится ваше умение решать проблемы и сглаживать конфликты. Будьте гибкими и не бойтесь компромиссов, а если вы понимаете, что конфликтов не избежать, постарайтесь держать себя в руках.