Таро-гороскоп на первую неделю этого года: какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми

Овен

Новая неделя принесет вам спокойствие. Вы сможете добиваться поставленных целей и без труда получите награду за свои старания. Кроме этого, вас приятно удивит ваша вторая половинка.

Начните этот год с активной социальной жизни. Не засиживайтесь дома, встречайтесь с друзьями и не бойтесь новых знакомств. Эта неделя будет размеренной, но интересной.

Телец

Первая неделя 2024 года подарит вам бодрость и уверенность в собственных силах. Возможно, начальство решить дать вам порцию мотивации, это может быть повышением зарплаты или новой перспективной должностью.

Кроме этого, вас могут пригласить на романтическое свидание. Не отказывайтесь от любви, найдите золотую середину между отношениями и карьерой. Будьте готовы балансировать и не переживайте, вы быстро найдете равновесие.

Близнецы

Вам стоит начать этот год, как и всю эту неделю, с активных действий. Проявите инициативу и зарядите всех вокруг своим энтузиазмом. Вы легко добьетесь желаемого, если перестанете в себе сомневаться.

Однако в отношениях с близкими людьми возможны небольшие проблемы. Будьте готовы к тому, что вам придется пойти на уступки. Не спорьте из-за пустяков и всегда ищите компромиссы.

Рак

Первые семь дней этого года будут насыщенными. Вам точно стоит на время забыть о лени и отдыхе. Пришло время засучить рукава и потрудиться. Кроме этого, экономьте деньги и воздержитесь от импульсивных трат.

В личной жизни вам повезет. Кто-то решит проявить к вам внимание. Принимайте комплименты и наслаждайтесь заботой. Если же взаимности нет - честно об этом скажите.

Лев

Вас ждет интересное путешествие. Соглашайтесь на приглашения и смело отправляйтесь за город. Помимо этого, вам могут предложить командировку. Не бойтесь рискнуть, вас ждет веселая неделя.

Также вам стоит поработать над доверием и научиться открывать свое сердце. Отбросьте стереотипы, пробуйте что-то новое и не отказывайтесь от ценного опыта. Только так вы поймете, что такое настоящая жизнь.

Дева

Неделя начнется для вас с особых сюрпризов. Вы будете срывать с неба звезды и сможете разбогатеть. Также вы сможете с легкостью решить любые споры и забыть о недомолвках и скандалах.

Проявите свой дар убеждения, попытайтесь помирить тех, кто ссорится и обижен. Также вам стоит задуматься об инвестициях в свое будущее. Подумайте, о чем вы мечтаете, и что нужно сделать для воплощения этих желаний в реальность.

Весы

Вас ждет грандиозный прорыв. На этой неделе вас может посетить муза, которая даст вам вдохновение. Записывайте все мысли и идеи, постарайтесь ничего не упустить.

Однако постарайтесь следить за временем. Опоздания могут серьезно нарушить ваши планы, вам не стоит рисковать и надеяться на волю случая. Будьте сконцентрированы и максимально внимательными.

Скорпион

Неделя будет для вас удачной, если вы научитесь работать в команде. Делегируйте обязанности и делитесь опытом. Только так вы сможете избежать ошибок и не нарубить дров из-за спешки.

Вас ждут приятные моменты, связанные с вашей семье. Близкие люди решат вас удивить и порадовать. Отвечайте взаимностью и не скупитесь на добрые слова.

Стрелец

Вас ждет невероятная неделя. Вы сможете начать этот год с интересных решений и необычных авантюр. Вероятно, вам могут предложить новую работу. Период затишья подходит к концу, пришло время расправить плечи и начать новую жизнь, наполненную радостью и приключениями.

Однако теперь вам стоит сделать акцент не на романтических "американских горках", а на поиске стабильности в карьере. Вы готовы к тому, чтобы подняться на уровень выше и надежно там закрепиться.

Козерог

Вы начнете этот год с многообещающих перспектив, которые обеспечат ваш успех на очень длительный период. Самое главное - не бояться ответственности и не упускать из поля зрения важные детали.

Будьте хладнокровными и не бойтесь рубить с плеча. Порой стоит принимать сложные решения, ведь только так можно добиться справедливости и расставить все точки. Будьте к этому готовы и проявите характер.

Водолей

Неделя с 1 по 7 января позволит вам взять курс к вершинам. Вы сможете получить совет от мудрого человека, который поможет вам добиться успеха и станет надежной опорой.

Однако вам стоит обратить внимание на свое здоровье. Уделите внимание и время своим проблемам, постарайтесь их не игнорировать. Заботьтесь о себе и не жалейте на это денег.

Рыбы

Вас ждут новые возможности. Готовьтесь впитывать ценную информацию, словно губка, ее будет очень много. Слушайте каждое слово, это очень поможет вам в продвижении по карьерной лестнице.

Кроме этого, не забывайте о тех, кто вам дорог. У вас есть все шансы на укрепление любовных связей и взаимопонимания с родственниками. Также будьте готовы к путешествиям и деловым поездкам.